»Dagegen sind die Parolen heute perfide«

Sophia Kembowski/dpa Frei nach Irmela Mensah-Schramm: Ein Graffito des Künstlers Ibo Omari, das einem Zauberwürfel gleicht und aus einem Hakenkreuz kreiert wurde (Berlin, 2016)

Sie entfernen seit Jahrzehnten rechte Aufkleber und Graffiti. Wie hat das Jahr 2020 für Sie angefangen?

Die Funde werden immer schlimmer. Im Moment wird in Berlin-Friedrichshain wieder sehr viel geklebt. Zum Teil sind die Aufkleber strafrechtlich relevant, es geht dabei um Volksverhetzung, Aufstachelung zum »Rassenhass« oder um Beleidigung.

Mit was für Hetze müssen Sie sich auseinandersetzen?

Auf einem Sticker stand »Antifa nach Afrika«. Darauf abgebildet war ein Kochtopf, der auf einem Feuer steht, heraus ragt ein Arm mit der Antifahne in der Hand, daneben ein schwarzes Männchen mit einem Messer. Auf einem anderen Aufkleber stand: »Vorsicht, schubsende Migranten«. Zu sehen war ein Mann, der einen anderen in ein Gleisbett schubst.

Nimmt die Präsenz solcher Parolen im öffentlichen Raum zu?

Auf jeden Fall. Ich habe mich Anfang Januar auf den Weg nach Sachsen gemacht, nachdem ich von einer Menschenrechtsorganisation aus den USA die »Bahncard 100« gesponsert bekommen hatte. In Aue habe ich nur ein paar Aufkleber entfernt. Aber in Zwickau habe ich über 100 gefunden. Leider konnte ich nur rund zwei Drittel entfernen, weil die meisten sehr hoch angebracht worden waren. Ein Mann erkannte mich dort und gratulierte mir zu meiner Arbeit. Er hatte über die Presse mitbekommen, dass ich aufgrund meines Einsatzes verurteilt worden war.

Zuletzt geschah das im Oktober. Sie wurden vom Eisenacher Amtsgericht wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem Sie Naziparolen unter anderem mit Herzchen übersprüht hatten.

Das stimmt. Das tue ich aber nicht aus Lust an Sachbeschädigung, sondern weil es keine Reaktionen auf meine Meldungen und Anzeigen bei der Polizei wegen verbotener Nazisymbole gab. In Eisenach habe ich 2018 eine Menge Parolen übersprüht. So wurde aus »NS-Zone« eine »Herz-Zone«. Beanstandet wurden vier Stellen, an denen ich aktiv war – aber eigentlich hat es viel mehr gegeben. Der Richter wollte mich einschüchtern, aber damit hat er keinen Erfolg.

Besonders schlimm war für mich, dass die Urteilsverkündung zur selben Zeit stattfand wie das rechtsterroristische Attentat auf die Synagoge in Halle an der Saale. Ich habe Rechtsmittel eingelegt und bin bereit, wenn nötig auch ins Gefängnis zu gehen.

Werden Sie weiterhin Naziparolen übermalen und übersprühen?

Selbstverständlich. Ich habe erst vor kurzem wieder fünf rechte Graffitis in Roßlau in Sachsen-Anhalt verändert. Aus »Fuck Islam« habe ich »Guckt Islam« gemacht. Ich war schon in jedem Bundesland aktiv, auf meiner Liste stehen 340 Städte. Erst vor kurzem habe ich in der Presse gelesen, dass in Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern am Bahnhof ein riesiges Nazigraffito gesprüht worden war: Neben einer schwarz-weiß-roten Fahne stand »NS Area«. Offiziell hieß es, es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt, man sei mit der Situation nicht glücklich, könne aber sonst nicht viel machen. Nun, ich beweise, dass man nicht tatenlos zusehen muss, sondern handeln kann.

Spielen die AfD-Wahlerfolge eine Rolle dabei, wie staatliche Behörden mit Ihnen umgehen?

Das ist schwer zu beantworten. Den Anfang des Rechtsrucks markierte der damalige SPD-Politiker Thilo Sarrazin, dessen rassistische Publikation »Deutschland schafft sich ab« 2010 erschien. Seitdem fühlen sich viele Rechte ermutigt. Das war für die AfD eine gute Basis, um gegen Menschen aus anderen Ländern zu hetzen.

Wie bewerten Sie die heutige Lage im Vergleich zu den 1990er Jahren, als rassistische Pogrome in Hoyerswerda und andernorts stattfanden?

Die Hassbotschaften waren in den 90er Jahren primitiver und dumpf: »Ausländer raus!« oder »Muslime aufhängen!«, so etwas in der Art. Dagegen sind die Parolen heute perfide. Sie sollen auf den ersten Blick lustig erscheinen, Menschen zum Lachen bringen und Neugier wecken – damit sie nicht nachdenken, was damit gemeint ist.