Türkei: Zahlreiche Tote nach Erdbeben

Istanbul. Zwei Tage nach dem schweren Erdbeben in der Osttürkei mit Dutzenden Toten suchen Rettungskräfte in Eiseskälte weiter nach Überlebenden. Am Sonntag bargen die Helfer vier weitere Leichen aus den Trümmern. Die Zahl der Todesopfer stieg damit nach offiziellen Angaben auf 35. Mehr als 1.600 Menschen wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad verletzt. (dpa/jW)