Brasilien: Gedenken an Opfer des Dammbruchs

Brumadinho. In der brasilianischen Stadt Brumadinho haben Angehörige und Einsatzkräfte der 270 Todesopfer des verheerenden Dammbruchs am Absetzbecken einer Eisenerzmine vor genau einem Jahr gedacht. »Ich hoffe, dass jene, die wirklich Schuld tragen, bestraft werden«, sagte der Gouverneur des Bundesstaats Minas Gerais, Romeu Zema, bei der Gedenkveranstaltung am Sonnabend. Vor wenigen Tagen hatte die brasilianische Justiz Anklage gegen den Bergbaukonzern Vale und den TÜV Süd erhoben. Das deutsche Prüfunternehmen hatte den Damm im Auftrag von Vale im September 2018 begutachtet und trotz mehrerer Wartungsempfehlungen für sicher erklärt. (AFP/jW)