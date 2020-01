Bereit für neue Schulden

Petros Giannakouris/AP/dpa Die Fassade der Hauptfiliale der Bank von Griechenland in Athen wird restauriert (22.6.2018)

Griechenlands rechtskonservativer Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis frohlockt: Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er am vergangenen Wochenende, die US-amerikanische Ratingagentur Fitch habe »die griechische Wirtschaft aufgewertet und uns damit einen Schritt näher an den ›Investment Grade‹ gebracht«.

In der Tat könnte die Regierung in Athen mit dem von »BB –« zu »BB« heraufgesetzten neuen Prädikat wieder etwas billiger Kredite aufnehmen und für ausländisches Großkapital interessanter werden. Mit neuen Schulden könnte der Konservative theoretisch sogar das von der Kürzungspolitik zerstörte Sozialsystem – Bildung, Gesundheit, Renten – wieder aufbauen. Doch Mitsotakis, der im Juli 2019 den linken Regierungschef Alexis Tsipras ablöste, setzt lieber auf Privatisierung der wenigen verbliebenen Staatsbetriebe und den Ausverkauf griechischer Naturressourcen.

»Griechenland ist zurück«, ließ er seine Landsleute wissen, deren große Mehrheit seit rund zehn Jahren unter der von Brüssel und Deutschland verhängten »Sparpolitik« leidet. Die Griechen hatten Rentenkürzungen um bis zu 50 Prozent zu ertragen, müssen für Billiglöhne von weniger als fünf Euro pro Stunde arbeiten, im Tourismus Kurzverträge akzeptieren, bekamen bei Arbeitslosigkeit, die länger als ein Jahr dauerte, keine Unterstützung mehr und fielen aus der Kranken- und Sozialversicherung. Die von Brüssel verlangte Erhöhung der Benzinsteuer zwang viele Menschen, ihre Fahrzeuge stillzulegen, weil sie sich weder den Kraftstoff noch die Steuer leisten konnten. Die Milliarden aus den sogenannten Hilfsprogrammen der Europäischen Union refinanzierten vor allem marode Banken und gingen im Rahmen der finanzkapitalistischen Geldströme zu 80 Prozent wieder zurück an die sogenannten Geber, wie der US-Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz in verschiedenen Veröffentlichungen kritisierte.

Mitsotakis’ im vergangenen Oktober verabschiedetes »Wachstumgesetz« soll offenbar vor allem einheimische Raubkapitalisten, wie den berüchtigten Bankier und Erdölkönig Spiros Latsis, zufriedenstellen und Kapital aus dem nordamerikanischen Raum an die Ägäis locken. Latsis, der als reichster Mann Griechenlands gilt, war der erste Gesprächspartner des neuen Regierungschefs nach dessen Wahlsieg im Juli. Beide sind eng mit der US-Wirtschaft verbunden, Mitsotakis hat sein »Wissen« über das globale Wirken des Finanzsystems in jungen Jahren an der dem Kapital zuarbeitenden Stanford-Universität in Kalifornien – Motto: »Die Luft der Freiheit weht« – erworben. Sein Freund Latsis war einer der großen Profiteure des »Euro-Rettungsschirms« für die griechischen Geldhäuser.

Profit und weichere, dem Kapital die Türen öffnende Gesetze versprechen sich auch die Deutschen. Nachdem sich das halbstaatliche Frankfurter Unternehmen Fraport die 14 ertragreichsten Flughäfen des von der Tourismusindustrie abhängigen Landes für die kommenden 40 Jahren zum Billigpreis aneignete, interessieren sich deutsche Investoren auch für den Telekommunikations- und Energiesektor – in Griechenland derzeit unter Wert angeboten. Für die Goldsucher des kanadischen Minenkonzerns »Eldorado« hat der Premierminister, dessen Vater Konstantinos Mitsotakis Mitte der sechziger Jahre als Minister der Militärdiktatur den Weg bereitete, dessen Schwester Dora Bakogiannis Außenministerin war und dessen Neffe Konstantinos Bakogiannis Bürgermeister von Athen ist, die schöne Natur zur Verfügung gestellt. Das von seinem Vorgänger Tsipras eingestellte Minenprojekt, das auf der »dreifingrigen« Halbinsel Chalkidiki Goldvorkommen ausbeutet, ist wieder in Betrieb und zerstört – gegen den erklärten Willen der dort wohnenden Menschen – die Umwelt.

Im Süden der Insel Kreta und zwischen den Ionischen Inseln soll nun auch nach Erdöl und Erdgas gesucht werden; US-Investoren und der Freund Latsis stehen bereit. Problem: In der Ägäis will auch der türkische Autokrat Recep Tayyip Erdogan »Interessen verteidigen«. Kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn Griechenland sind nicht ausgeschlossen.