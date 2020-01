Realitätsferne Berechnung

Boris Roessler/dpa Alleinstehenden in Gemeinschaftsunterkünften wird bislang nur der niedrigere Regelsatz bewilligt (Gießen, 10.9.2015)

Einander fremde Menschen werden wie Ehepartner behandelt, andere müssen sich oft viele Monate mit weniger als 200 Euro über Wasser halten, wenn das Amt ihren Asylantrag abgelehnt hat oder ihnen vorwirft, sie hätten nicht ausreichend mitgewirkt. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen rief deshalb erneut zu juristischer Gegenwehr auf. Viele Bescheide für Asylbewerberleistungen verstießen bereits gegen geltende Gesetze, mahnte die Organisation. Zudem hätten zuletzt immer häufiger Sozialgerichte Zweifel geäußert, ob die seit September 2019 geltenden Neuregelungen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. »Betroffene sollten Widerspruch einlegen, gegebenenfalls Eilantrag und Klage einreichen«, so die Organisation.

Das Sozialgericht (SG) Landshut hatte bereits Ende Oktober 2019 für verfassungswidrig gehalten, alleinstehenden Erwachsenen in Gemeinschaftsunterkünften nur den Regelsatz der sogenannten Bedarfsstufe 2 zu bewilligen. Dieser ist niedriger als der der Bedarfsstufe 1 für alleinstehende Erwachsene und galt bis zu der Gesetzesnovelle 2019 nur für Lebenspartner, die zusammen in einem Haushalt wirtschaften. Ähnlich urteilte das SG Hannover in einem Eilbeschluss Ende Dezember. Es fehle, so die Richter, bei den neu eingeführten Bedarfsstufen »an einer realitätsgerechten und schlüssigen Berechnung«. Ebenfalls im Dezember äußerte das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, die niedrigen Sätze für Geflüchtete stünden wohl nicht mehr im Einklang mit den »strengen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts«. Dieses hatte 2012 die damaligen Leistungen für Asylbewerber für zu niedrig erklärt und angemahnt: Die Höhe des Existenzminimums dürfe sich nicht an migrationspolitischen Erwägungen oder der Herkunft orientieren, sondern nur an der Menschenwürde.

Hintergrund ist die jüngste Absenkung der Asylbewerberleistungen Mitte 2019. Danach hatten Alleinstehende nur noch 344 statt wie zuvor 354 Euro pro Monat erhalten. Für Partner hatte der Gesetzgeber den Satz von 318 auf 310 Euro pro Person gesenkt. Diese Stufe galt nun auch für Betroffene ohne eigene Wohnung in Gemeinschaftsunterkünften. Die Kürzungen hatte die Bundesregierung damit begründet, dass in den Einrichtungen Möbel sowie Hausrat vorhanden seien und der Strom als Sachleistung gestellt werde. Im Januar stiegen die Leistungen für alleinstehende Flüchtlinge auf 351 Euro, Paare erhalten seither je 316 Euro, Kleinkindern bis zum Alter von fünf Jahren werden 218 Euro zugebilligt. Damit liegen die Bezüge für Asylsuchende um bis zu 81 Euro unter dem Niveau von Hartz-IV- und Sozialhilfeleistungen.

Der Flüchtlingsrat kritisierte außerdem eine »oft rechtswidrige Praxis« bei den Sanktionen gegen Geflüchtete. Laut Gesetz dürfen Ausländerbehörden ihren Klienten bei »mangelnder Mitwirkung« bis zu sechs Monate den »persönlichen Bedarf« streichen. Möglich ist das auch, wenn ihr Asylgesuch abgelehnt wurde, sie also »ausreisepflichtig« sind. Regelmäßig praktiziert wird es zudem bei Personen in den ersten 18 Monaten ihres Aufenthalts – auch als Folge der Gesetzesänderung. Sehr häufig, mahnte der Flüchtlingsrat, würden Betroffene sogar noch länger mit solchen Kürzungen schikaniert, als es das rigide Gesetz erlaube.

Die Sanktionen für Geflüchtete belaufen sich in der Regel auf rund 44 Prozent des Satzes. Damit liegen sie über der 30-Prozent-Grenze, die das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 5. November 2019 für Hartz-IV-Bezieher festlegte. Jede Kürzung des »Existenzminimums« darüber hinaus ist demnach verfassungswidrig. Flüchtlinge, die nach Ansicht der Behörden nicht ausreichend mitwirken oder deren Asylantrag noch nicht bearbeitet oder abgelehnt wurde, gesteht das Gesetz indes nur das »physische Minimum« zu. Für Alleinstehende ist dieses derzeit mit 198 Euro, für Paare mit je 177 Euro beziffert – mit der Novelle war es um 25 bzw. 21 Euro abgesenkt worden. Der als »persönlicher Bedarf« deklarierte Anteil der Leistung von 153 bzw. 139 Euro fällt dann weg.

Die Zahl der Asylbewerber sinkt derweil. Laut der EU-Statistik-Behörde Eurostat suchten zwischen Januar und November 2019 knapp 133.300 Menschen Schutz in Deutschland. Das war ein Rückgang um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ende 2018 hatten rund 411.000 Menschen Asylbewerberleistungen bezogen. Menschen, deren Asylantrag anerkannt wurde, müssen Hartz IV beantragen, sofern sie keinen Job haben.