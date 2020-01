Wege aus der Krise

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Rico Gebhardt, Linke-Fraktionschef in Sachsen, seine Stellvertreterinnen Susanne Schaper (l.), Marika Tändler-Walenta (2.v.l.) und die Parlamentarische Geschäftsführerin Sarah Buddeberg (2.v.r.)

Die Landtagswahlen in Sachsen am 1. September 2019 brachten für den Landesverband der Partei Die Linke – in ihm sind 8.000 von bundesweit mehr als 60.000 Mitgliedern organisiert – ein katastrophales Ergebnis: Der Stimmenanteil fiel von 18,9 Prozent auf 10,4 Prozent, die Landtagsfraktion verkleinerte sich um 13 Mandate auf jetzt 14. Sie habe sich diese »Zäsur« nicht vorstellen können, sagte die Kovorsitzende des Landesverbandes, Landtagsabgeordnete und Chemnitzer Stadträtin Susanne Schaper am Sonnabend in Heidenau bei Dresden. Sie sprach auf Einladung der Regionalgruppe Dresden des Rotfuchs-Fördervereins vor mehr als 50 Gästen über »Die Linke im Jahr 2020 – nach den Wahlen 2019«.

Schaper sprach freimütig und auch selbstironisch über Konsequenzen aus dem Absturz: In weiten Teilen des Bundeslandes existieren keine Abgeordnetenbüros mehr, die Arbeit muss auf weniger Schultern verteilt werden, die Finanzen sind erheblich geschmälert, der Rechtsruck machte Die Linke zur kleinsten Oppositionsfraktion im Landtag. Schaper hob hervor: »Mutter der AfD ist die CDU Sachsen«, beide Parteien kamen zusammen auf fast 60 Prozent der Stimmen.

Nach der lange Zeit »lähmenden Flügeldebatte« im Linke-Landesverband habe der Parteitag im November 2019 mit Stefan Hartmann als »Reformer« und ihr, die mit 42 Jahren als »Traditionalistin« bezeichnet werde, eine Doppelspitze nach dem Modell der Bundestagsfraktion mit Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht gewählt. In diesem Kontext merkte die Rednerin an: Im Wahlkampf habe sie oft gehört, wegen des Umgangs der Partei mit Wagenknecht gebe man seine Stimme anderen.

Die Zusammenarbeit mit Hartmann laufe entgegen jedem »Unken« gut und führe zu konkreten Ergebnissen. Kampf um soziale Gerechtigkeit und um den Frieden bleiben aus Schapers Sicht die wichtigsten Positionen der Partei, um Wähler zurückzugewinnen. Entscheidend sei, diejenigen, die Natur und Arbeitskraft ausbeuten, die Großkonzerne, zurückzudrängen. Das stehe bei den längst neoliberalen Grünen, die Klimaschutz für eine »Elite« erreichen wollten, nicht auf der Tagesordnung.

Schaper äußerte sich ausführlich dazu, auf welche Weise aus ihrer Sicht die Partei gestärkt werden könne. Das beginne bei Sprache und Streitkultur. Erforderlich sei u. a., vom »Soziologendeutsch« weg und hin zu Alltagserfahrungen zu kommen. Gemeinsam mit ihrem Kovorsitzenden sei ein »Rätesystem« erarbeitet worden, d. h. Gremien beim Landesverband, in denen Parteimitglieder, andere Linke und vor allem außerparlamentarische Aktivisten regelmäßig beraten sollten. Beschlossen seien Räte zu Mitgliederfragen, Gewerkschaften, Kommunalpolitik, politischer Bildung, Bewegungen, Grundsatzproblemen und zur digitalen Strategie. Es gehe z. B. um die Frage, als was für eine Partei sich Die Linke verstehe – als Protest- oder als Arbeiterpartei? Wie in Kommunen nach dem Verlust von zum Teil 50 Prozent aller Mandate überhaupt noch Kandidaten zu finden seien – auch angesichts der Drohungen von rechts. Oder um die Frage, wie an einem wichtigen Standort der Autoindustrie, etwa der Region Zwickau/Chemnitz, Arbeitsplätze gesichert werden können.

Abschließend nannte Schaper für 2020 zwei Schwerpunkte: die Erinnerung an den 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai und den Protest gegen das NATO-Manöver »Defender 2020«. Ihr Landesverband sei Erstunterzeichner des Aufrufs der Friedensbewegung gewesen, werde eine friedenspolitische Konferenz abhalten und bereite Aktionen und Kundgebungen in verschiedenen Städten vor. Nach den Auseinandersetzungen auf dem Landesparteitag um die Frage, welche Haltung Die Linke zu Russland hat, schlage der Landesvorstand vor, zu diesem Thema auf der Grundlage eines zu erarbeitenden Papiers der internationalen Kommission des Parteivorstandes eine Tagung einzuberufen.

Die Ausführungen wurden von den Anwesenden überwiegend mit großem Beifall quittiert. In der lebhaften Diskussion hieß es u. a., die AfD habe der Linken »die sozialen Forderungen« abgenommen. Große Unterstützung fanden die geplanten Aktionen gegen »Defender 20«. Schaper, die ankündigte, im Juni bei den Oberbürgermeisterwahlen in Chemnitz zu kandidieren, betonte abschließend noch einmal: Die Partei befinde sich »in einer existentiellen Krise«, die nur im Zusammenwirken mit anderen auch außerhalb der Partei zu überwinden sei.