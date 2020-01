Weniger Falschgeld im Umlauf

Frankfurt am Main. Die Zahl der gefälschten Banknoten ist in Deutschland im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Die Bundesbank registrierte rund 55.200 falsche Euro-Banknoten im Nennwert von 3,3 Millionen Euro, wie sie am Freitag mitteilte – das waren fünf Prozent weniger als 2018. Insbesondere die Zahl der »Blüten« bei den 50-Euro-Scheinen sank laut Bundesbank »deutlich«. Sie sind die am häufigsten gefälschten Banknoten. (AFP/jW)