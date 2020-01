Nordkorea bestätigt neuen Außenminister

Seoul. Nordkorea hat die Ernennung des früheren Unterhändlers für innerkoreanische Gespräche, Ri Son Gwon, zum Außenminister bestätigt. Ri habe in dieser Funktion bei einem Abendbankett für ausländische Botschaften und Organisationen am Donnerstag eine Rede gehalten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Er löst damit Ri Yong Ho als Ressortchef ab. In seiner früheren Funktion als Vorsitzender des »Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes« bei den Annäherungsgesprächen mit Südkorea vor zwei Jahren spielte er eine wichtige Rolle, unter anderem bei der Einigung auf einen Termin für die Modernisierung grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen. (dpa/jW)