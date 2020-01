Trump spricht von »Nahostfriedensplan«

Washington. US-Präsident Donald Trump will den politischen Teil seines »Friedensplans für den Nahen Osten« in den nächsten Tagen vorlegen. Trump sagte am Donnerstag (Ortszeit), er wolle den Plan noch vor einem für Dienstag geplanten Besuch des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu in Washington veröffentlichen. Die Palästinenser lehnen die US-Initiative bereits seit längerem kategorisch ab. Der ökonomische Teil des maßgeblich von Trumps Berater und Schwiegersohn Jared Kushner erarbeiteten »Friedensplans« wurde bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht. Neben Netanjahu lud Trump auch den israelischen Oppositionsführer Benjamin Gantz für Dienstag in das Weiße Haus ein. Der hatte zuletzt im Fall eines Wahlsieges die Annexion des Jordantals im besetzten Westjordanland angekündigt. (AFP/jW)