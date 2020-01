»Combat 18«-Verbot: Sachsen ausgenommen

Zum Verbot von »Combat 18« und ausbleibenden Maßnahmen in Sachsen erklärte Kerstin Köditz, Abgeordnete der Fraktion Die Linke und zuständig für Innenpolitik sowie antifaschistische Politik, am Montag:

Das durch den Bundesinnenminister verfügte Verbot von »Combat 18« (C18) ist richtig und notwendig. Sachverständige forderten diesen Schritt seit langem. Besser spät als nie! Misslich ist jedoch, dass das Verbot bereits im Sommer 2019 recht konkret angekündigt worden ist. Die mutmaßlichen Mitglieder konnten sich dadurch lange vorbereiten und möglicherweise belastendes Material beiseite schaffen.

Völlig unverständlich ist für mich, warum sich das Verbot und damit in Zusammenhang stehende Durchsuchungen, die heute stattfanden, nicht auch auf den Freistaat Sachsen erstrecken – so verpufft die Wirkung des Verbots. In Sachsen hat die C18-Gruppe zwar keine eigene Gruppe gegründet, aber meiner Auffassung nach die Neonazigruppe »Brigade 8« und ihr formal in Weißwasser ansässiges »Chapter« spätestens im März 2019 in ihr bundesweites Netzwerk aufgenommen. Damals fand eine gemeinsame Feier in Mücka (Landkreis Görlitz) statt, wo die »Brigade 8« ein Clubhaus für Szeneevents und Rechtsrockkonzerte nutzt. In der Szene kursierte ein Einladungsflyer, der eine Zusammenarbeit beider Gruppen unverhohlen andeutete. Fortan wurden sogar gemeinsame T-Shirt-Motive genutzt. Im jüngsten sächsischen »Verfassungsschutz«-Bericht heißt es, dass »Kontakte« zwischen beiden Gruppen bestünden. C18 versteht sich als der »bewaffnete Arm« der bereits im Jahr 2000 verbotenen »Blood & Honour«-Organisation (B&H). Diese war in Sachsen besonders aktiv gewesen. Aber schon das damalige Verbot hatte die rechte Szene in Sachsen überraschenderweise kaum getroffen. Mehrere NSU-Untersuchungsausschüsse haben sich mit diesem Umstand auseinandergesetzt, da sächsische B&H-Anhänger zu jener Zeit offenkundig den rechtsterroristischen NSU unterstützt haben. (…)

Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Ankara erhob die Menschenrechtsorganisation Medico International am Donnerstag schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen des »EU-Türkei-Deals« und forderte die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa:

»Das Abkommen aus dem Jahr 2016 ist ein einziges menschen- und asylrechtliches Desaster. Dabei ist vollkommen egal, ob man auf die Zwecke des Abkommens schaut oder auf die Mittel seiner Durchsetzung: Wir sehen Menschenrechtsverletzungen, soweit das Auge reicht. Die Zustände auf den griechischen Inseln, die gefährlichen Übergriffe der türkischen Küstenwache auf Flüchtlingsboote und die Hunderttausenden neuen Flüchtlinge, die Erdogans Krieg gegen die Kurden produziert hat: Das alles hat einen direkten Zusammenhang mit dem Abkommen«, so Ramona Lenz, Referentin für Flucht & Migration bei Medico International. »Die permanente, öffentliche Verletzung von Menschenrechten ist politisch gewollt: Sie soll Migranten abschrecken.«

Vor wenigen Tagen war im Internet ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie die türkische Küstenwache ein Boot mit Flüchtlingen auf dem Weg nach Europa rammt und abdrängt. Rund um die Hotspots auf den griechischen Inseln sitzen derzeit über 40.000 Flüchtlinge in hoffnungslos überbelegten Lagern fest, mehr als ein Drittel davon Minderjährige. Für all das trägt die EU direkt oder indirekt die politische Verantwortung. (…)