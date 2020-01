Idlib: Dschihadisten töten syrische Soldaten

Moskau. In der syrischen Provinz Idlib haben nach russischen Angaben Dschihadisten bei mehreren Angriffen auf Armeestellungen bis zu 40 syrische Soldaten getötet und 80 weitere verletzt. Das meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Demnach nahmen die Kämpfer zwei Siedlungen ein. Die syrische Nachrichtenagentur SANA meldete, die Angreifer hätten Autobomben gezündet und schwere Geschütze eingesetzt. (Reuters/jW)