Basis weiter kampfbereit

REUTERS/Gonzalo Fuentes Während Macron in Versailles internationale Konzerne umgarnt, demonstrieren Gewerkschaftsmitglieder gegen seine »Reform« am nahegelegenen Bahnhof (20.1.)

Züge und Busse fahren wieder, die Streiks dauern an. Seit 50 Tagen protestieren die Franzosen gegen die »Reformen« ihres Staatschefs Emmanuel Macron, ein Ende ist nicht abzusehen. Während die Führer der großen Gewerkschaften zunehmend ratlos wirken – der seit Dezember 2019 währende, berufsübergreifende Ausstand hat die meisten Streikenden inzwischen mehr als einen Monatslohn gekostet –, warten Macron und sein Premierminister Édouard Philippe darauf, dass der Protest einfach einschläft oder in einem längst bereitgehaltenen, für die Lohnabhängigen unerfreulichen Kompromiss endet. Während die linke Gewerkschaft CGT im Widerstand bleibt, will sich die Konkurrenz von der christsozialen CFDT wieder an den Verhandlungstisch setzen.

Für den Pariser Historiker und Demographen Emmanuel Todd entspringt die Härte, mit der Macron seine »Reform« durchzusetzen versucht, der »für den Kleinbürger (Macron) typischen Verachtung für das Volk«. In einem am Mittwoch in der Tageszeitung Libération veröffentlichten Interview sagte Todd, es sei »das Genie des Macronismus, dort Solidarität erzeugt zu haben, wo es vorher keine gab«. Macrons »Reform« des Rentensystems, »mehr noch die Steuererhöhung für Benzin«, habe »die Gesellschaft geeint«. Der Präsident habe es in nur drei Jahren Amtszeit geschafft, mit seiner gegen die unteren Bevölkerungsschichten durchgesetzten Politik die vom Mittelstand dominierte Bewegung der »Gelbwesten« mit dem Protest der Proletarier aus den Banlieues zu verschmelzen. Der Präsident habe offenkundig nicht verstanden, dass »die Identität der Franzosen der Klassenkampf ist – und nicht, die Araber zu prügeln oder sich für Deutsche zu halten«.

Dem Generalsekretär der CFDT, Laurent Berger, bricht die Basis weg, seit er sich Ende der vergangenen Woche bereiterklärte, wieder mit Macrons rechtskonservativem Premier Philippe und dessen für die Renten zuständigen Fachministern zu verhandeln. Wie Tageszeitungen und Fernsehsender zu Beginn der Woche berichteten, hätten bereits Hunderte CFDT-Aktivisten ihre Mitgliedskarten »zerrissen oder verbrannt«. Berger und seiner Führungsriege wird vorgehalten, gegenüber Philippe »zu weich« zu sein und die Kameraden der CGT im Stich gelassen zu haben. Obwohl Berger, im Gegensatz zu CGT-Führer Philippe Martinez, in den Wochen zuvor meist nicht zu öffentlichen Protesten aufgerufen hatte, war ein Großteil der 624.000 Mitglieder starken Organisation zusammen mit der CGT auf die Straße gegangen. Die CGT, mit 581.000 Mitgliedern zweitstärkste Arbeiterorganisation des Landes, hatte den Generalstreik bereits am 5. Dezember des vergangenen Jahres ausgerufen.

Auch das im öffentlichen Verkehrswesen stärkste Syndikat UNSA (Union der autonomen Gewerkschaften) hatte sich am vergangenen Samstag in die finanzielle Wirklichkeit des wochenlangen Ausstands gefügt. Generalsekretär Laurent Escure hatte seine Leute aufgefordert, den Streik im Schienen- und Busverkehr einzustellen, und »andere Formen der Aktion« angekündigt. Inzwischen werden Frankreichs Seehäfen lahmgelegt, seit Dienstag blockieren Gewerkschaftsaktivisten stundenweise zentrale Elektrizitätswerke des Landes. Macrons Innenminister Christophe Castaner ließ im Gegenzug mehrere Streikführer verhaften.

CFDT-Aktivisten warnen nun vor einer drohenden Spaltung ihrer Gewerkschaft. In seit Tagen kursierenden Flugblättern erinnern sie an den Generalstreik von 1995, als die Bevölkerung ebenfalls gegen eine anvisierte »Rentenreform« protestiert hatte – geplant und wieder verworfen vom rechtskonservativen Präsidenten Jacques Chirac und seinem Premier Alain Juppé. Mehr als 15.000 Mitglieder verließen damals ihre Gewerkschaft. 2003 folgten ihnen mehr als 30.000 CFDT-Anhänger, die gegen die Pläne des Premiers Jean-Pierre Raffarin auf die Straße gegangen waren. Sie kehrten ihrem Syndikat den Rücken, weil der damalige Generalsekretär François Chérèque einen Kompromiss mit der Regierung unterschrieben hatte.