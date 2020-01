Zu geringe Rechenleistung

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Will groß rauskommen: EU-Kommissar Thierry Breton setzt auf eine eigenständige Datenstrategie (»Innovationskonferenz DLD« in München, 19.1.20)

Die Digitalisierung soll eines der ganz großen Themen ihrer Amtszeit werden. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bestätigt. Die Wachstumsstrategie der EU solle auf zwei Säulen beruhen, teilte sie mit: auf dem Klimaschutz und auf der Informationstechnologie. Spezielle Bedeutung komme dabei dem Umgang mit Daten zu.

Kolonie EU

Den Ton der aktuellen Debatte zur Digitalisierung hatte bereits am Wochenende der Abgeordnete im EU-Parlament, Axel Voss (CDU), gesetzt. Genervt, dass die EVP immer noch kein Papier zur EU-Digitalstrategie vorgelegt hat, preschte er mit einem »Manifest für die digitale Souveränität und geopolitische Wettbewerbsfähigkeit Europas« vor. Darin prangerte er den Stand der Dinge in der EU schonungslos an. Die Union, konstatierte er, falle »in der digitalen Welt immer mehr zurück«. So sei »keines der fünfzehn führenden Digitalunternehmen europäisch«. Es gebe »weiterhin kein nennenswertes europäisches Betriebssystem, keinen Browser, kein soziales Netzwerk, keinen Nachrichtendienst und keine Suchmaschine. Unsere wachsende Abhängigkeit von ausländischer Software, Hardware und Cloud-Diensten« sei »zutiefst beunruhigend«, urteilte er: Weil der »digitale Wandel gerade von diesen drei Sektoren sowie von führenden digitalen Plattformen vorangetrieben« werde, laufe die EU Gefahr, technologisch abgehängt zu werden.

Voss gibt der Union für einen Kurswechsel fünf Jahre Zeit. Eindrucksvolle Maßstäbe setzt ihm zufolge China. Während Berlin bis zum Jahr 2025 magere drei Milliarden Euro in Künstliche Intelligenz (KI) investieren wolle, stelle Beijing bis 2030 150 Milliarden US-Dollar bereit. Das chinesische Bildungsministerium habe bereits 2018 ein KI-Schulbuch vorgelegt – ein Schritt, den man sich in Deutschland kaum vorstellen könne. Wolle die EU in Weltwirtschaft und Weltpolitik künftig noch »eine Rolle spielen«, dann müsse sie »radikal umdenken in der Digitalpolitik«, fordert Voss. Mit Blick auf die gewaltige ökonomisch-politische Bedeutung der Digitalisierung ruft der CDU-Mann ein »Zeitalter der digitalen Geopolitik« aus: China strebe die »digitale Weltherrschaft« an, behauptet er; die EU hingegen drohe zur »digitalen Kolonie« Beijings oder Washingtons zu werden.

Technologieführer werden

Während Voss’ Kraftausdrücke vor allem in Wirtschaftsmedien widerhallten, kündigten von der Leyen sowie ihr Binnenmarktkommissar Thierry Breton, der auch für die Digitalisierung zuständig ist, erste Schritte an. Dabei soll es nicht zuletzt um eine neue EU-Datenstrategie gehen. Die ist wichtig – denn die Verfügbarkeit möglichst vieler Daten ist die Grundlage für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI). Bisher sind China mit seiner riesigen Bevölkerung und die Vereinigten Staaten dank der berüchtigten Sammelwut ihrer IT-Konzerne – Facebook lässt grüßen – in puncto Datenmassen klar im Vorteil. Die neue Kommission werde »die Wende im Umgang Europas mit Daten einleiten«, erklärte Breton am Wochenende auf der Digitalkonferenz DLD in München. Von der Leyen legte am Mittwoch in Davos nach. Ihre Kommission werde Rahmenbedingungen für »einen großen Pool an nichtpersonalisierten Daten« schaffen, »der danach allen zur Verfügung steht«, teilte sie mit. So solle eine »European Open Science Cloud« eingerichtet werden, auf die auch Unternehmen Zugriff hätten.

Von der Leyens Kommission hat ehrgeizige Pläne. So soll eine eigenständige europäische Cloud-Infrastruktur aufgebaut werden; das deutsche Wirtschaftsministerium hat mit »Gaia-X« vorgelegt. Ab der zweiten Hälfte dieses Jahres sollen acht neue Supercomputer in der EU in Betrieb genommen werden. Aktuell stehen 227 der 500 größten Supercomputer der Welt in China, 118 in den USA. Mit unter anderem 18 französischen und 16 deutschen Supercomputern bei insgesamt geringerer Rechenleistung liegt die EU deutlich zurück. Auf der Digitalkonferenz DLD verkündete Gabi Dreo-Rodosek, Direktorin des Forschungszentrums Code an der Münchner Bundeswehr-Universität, sie sehe für die EU die Chance, »Technologieführer im Bereich der Quantentechnologie zu werden«. Auf dieser basiert die nächste Supercomputergeneration.

5 G nicht abschreiben

Und dann wäre da noch die Sache mit 5 G. Die Debatte hat zuletzt jenseits der Frage, ob man für 5 G-Netze in der EU chinesische Technologie verwenden darf, einen neuen Zungenschlag erhalten. »Früher wäre ganz klar gewesen, dass Deutschland ein Siemens-Netz nimmt«, äußerte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kürzlich: »Jetzt müssen wir uns zwischen schwierigen Alternativen entscheiden. Wir brauchen wieder eigene Kompetenz.« Bei Breton stößt er damit auf offene Ohren. Der EU-Kommissar gab auf der DLD zu Protokoll, die EU dürfe sich bei 5 G nicht abschreiben lassen – und sie habe gerade auf diesem Feld gute Chancen auf eine eigenständige Technologie.