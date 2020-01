Libyen: Maas will nun doch Nachbarn einbeziehen

Algier. Nach dem Libyen-Gipfel, der am vergangenen Sonntag unter Ausschluss der meisten Nachbarstaaten des nordafrikanischen Landes stattfand, will Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) diese in weitere Verhandlungen mit einbeziehen. Das kündigte er am Donnerstag bei einem Treffen mit den Außenministern der sechs Nachbarländer in der algerischen Hauptstadt Algier an. Näheres solle im Februar bei einem Nachfolgetreffen zu dem Gipfel entschieden werden. Bei der Tagung in Berlin waren nur Algerien und Ägypten dabei, nicht aber Tunesien, Niger, Tschad und Sudan. Maas gehe davon aus, dass diese Länder in künftige Treffen eingebunden würden – ob alle oder nur eins im Namen aller, werde man sehen. (dpa/jW)