»Saggy« macht den Unterschied

Johan Nilsson/TT News Agency via AP/dpa Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk: Norwegens Rückraumspieler Sander Sagosen

Vizeweltmeister Norwegen steht bei der Handball-EM vorzeitig im Halbfinale. Die Mannschaft um Superstar Sander Sagosen besiegte am Dienstag die Auswahl Islands mit 31:28 (19:12) und ist in der Hauptrundengruppe II mit der Maximalausbeute von acht Punkten nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Bester Werfer der Norweger in Malmö war wieder mal der künftige Kieler Sagosen mit neun Toren. Seine Erfolgsformel? Klingt einfach: »Dem Körper geht’s gut, dem Geist geht’s gut«, sagte der Spielmacher von Norwegens Handballern der ARD.

Wie gut es Sagosen geht, ist bei der Handball-EM alle zwei Tage zu beobachten. Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert der Rückraumspieler, der im Sommer zum THW Kiel wechselt. Er wirft den norwegischen Kogastgeber von Sieg zu Sieg. Mit 42 Treffern in fünf Spielen, also mehr als acht pro Partie, ist Sagosen bislang nicht bloß der beste Torschütze des Turniers. Während Dänemarks Mikkel Hansen und Frankreichs Nikola Karabatic längst zu Hause sind, ist der 24jährige bislang die prägende Figur. »Manchmal möchte er den Ball viel zu oft selber haben. Aber wenn er gut drauf ist, dann ist er einer der besten Spieler der Welt«, sagt Norwegens Kotrainer Börge Lund, er vergleicht ihn mit dem jungen Nikola Karabatic. »Er ist super im eins gegen eins. Er ist hungrig. Er tut alles, um ein besserer Handballer zu werden«, meint Lund.

Und das ist nicht übertrieben. Sagosen ist besessen davon, noch besser zu werden. In Paris, wo er seit 2017 unter Vertrag steht, wohnt er direkt neben der Halle, um die Reiserei zu verkürzen und zu trainieren. »Er ist bodenständig und ein guter Junge«, lobt Lund. Der Aufstieg der norwegischen Nationalmannschaft in den Kreis der absoluten Topteams hängt untrennbar mit dem Kraftpaket zusammen. Sagosen, der auf den ersten Blick manchmal ein wenig tapsig wirkt, ist Herz und Kopf des Teams. Er bestimmt über die Spielzüge, er entscheidet das Spieltempo, er bestimmt, wer wann aufs Tor wirft – und das ist meist Sagosen selbst. »Saggy« macht bislang den Unterschied, und das am besten noch bis Sonntag. Nach zwei verlorenen WM-Finals 2017 und 2019 soll am kommenden Wochenende in Stockholm endlich der ganz große Wurf gelingen. (sid/jW)