ZDF/Ekin Akalin (Animation Director), Kevin Ta (Animator) Mathematische Formeln funktionieren im ganzen Universum. Wie kann das sein? Wissenschaftler sind sich uneins. – »Die Magie der Mathematik«

Geheimbünde: Der Code der Illuminaten

Der Illuminatenorden wurde 1776 in Ingolstadt von Adam Weishaupt gegründet. Sein Ziel war es, auf dem Weg durch die Instanzen an die Macht zu kommen – kennen wir! – und die Welt zu verändern. Er wollte die Menschen von den üblen Dogmen der Kirche befreien. Statt dessen propagierte Weishaupt einen Staat nach dem Vorbild der alten Athener. Viele Menschen schlossen sich dem Orden an, der 1785 verboten wurde. Vier Jahre später war es dann das Volk und nicht die Elite, die dem Rad der Geschichte einen Schubs gab. Und so wird es immer sein.

Arte, 20.15 Uhr

Die Magie der Mathematik

O, ein schwieriges, ein für viele mit Traumata behaftetes Thema. Doch höret, ihr Mathematikhasser: Seit Jahrhunderten trägt diese Disziplin zu wissenschaftlichen Errungenschaften und technologischen Fortschritten der Menschheit bei! Sogar in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens ist sie zu finden, so auch in der Musik, der Kunst und der Architektur! Immer wieder gelingt es der Wissenschaft, die Welt mit mathematischen Formeln zu erklären und sogar künftige Entwicklungen vorherzusagen! Wissen auch Amazon und Co.

3sat, 20.15 Uhr

»Alles verändert sich, wenn du es veränderst«

Die lange »Frau TV«-Nacht

Wie ist es, mit 50 Jahren beruflich neu zu starten, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder Bloggerin zu werden? Als Schwestern gemeinsam den Krebs zu bekämpfen und anderen Frauen dabei noch Mut zu machen? Als Rentnerin gegen die Armut im eigenen Stadtteil zu kämpfen? Mädchen, die von Zwangsheirat bedroht sind, in Not zu helfen? »Frau TV« widmet Frauen, die Besonderes leisten, eine mehrstündige Dokumentation. Gut so.

WDR, 23.25 Uhr

Paradies: Hoffnung

Ein weiterer Film aus der österreichischen Höllenküche. Die übergewichtige 13jährige Melanie verliebt sich in den medizinischen Leiter ihres Diätcamps und wagt erste schüchterne Annäherungsversuche. Beim heimlichen Verzehr von Schokoriegeln, ausgelassenen Strippoker-Partien sowie verbotenen Besuchen der Dorfdisko berät sie sich mit ihrer besten Freundin. Zu allem entschlossen, versucht Melanie schließlich, den unwilligen Mediziner zu verführen. Oh mei, ob das gut geht? Im Dokustil von Meister Ulrich Seidl gedreht.

RBB, 23.30 Uhr