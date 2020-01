Späte Enthüllungen

EPA/Paulo Novais/dpa Papa und Präsident dos Santos hatte für Töchterlein Isabella (r., hier 2012) vorsorglich den Chefposten bei Afrikas größtem Ölförderer Sonangol reserviert. Hielt aber nur bis zum Ende seiner Amtszeit

Am Sonntag ließ das »International Consortium of Investigative Journalists« (ICIJ) die vermeintliche Bombe platzen: Isabella dos Santos, Tochter des langjährigen angolanischen Staatschefs José Eduardo dos Santos, soll sich unrechtmäßig an Staatsaufträgen und aus staatlichen Unternehmen bereichert haben. Die Unternehmerin, laut US-Wirtschaftsmagazin Forbes die reichste Geschäftsfrau Afrikas, habe »eine Geschichte gesponnen, die die Welt glauben wollte«, leiten die Journalisten des Investigativnetzwerks prosaisch ein, um dann die dunkle Seite der »Selfmade-Milliardärin« zu offenbaren. Die Dramatik soll womöglich übertünchen, dass das ICIJ mit seinen Enthüllungen Jahre zu spät kommt.

Die Plünderung des Staates durch Angehörige der Familie dos Santos ist seit langem ein offenes Geheimnis. Bereits zu Amtszeiten ihres Vaters war bekannt, dass Tochter Isabella von Regierungsentscheidungen begünstigt worden war. Ihr weitreichendes Unternehmensnetzwerk reichte von einer Brauerei über Supermärkte bis zu Telekommunikationsfirmen und in den Diamantenhandel. Sie hielt Anteile an Banken, Medienkonzernen und Energieunternehmen. Seinen Sohn José Filomeno hatte Staatschef dos Santos 2013 zudem an der Spitze des staatlichen Investitionsfonds plaziert, die Tochter durfte 2016 den Vorstandsvorsitz des halbstaatlichen Ölkonzerns Sonangol übernehmen. Dass diese Personalpolitik nicht ausschließlich auf Leistungsgedanken und fachlicher Qualifikation basierte, wie Isabella nun in einer Reaktion auf die jüngsten Berichte via Twitter einzuwenden versuchte, lag schon damals nahe.

Dank der 715.000 Dokumente, die dem ICIJ nach eigenen Angaben über die französische Antikorruptionsorganisation »Plateforme de Protection des Lanceurs d'Alerte en Afrique« (Pplaaf) zugespielt worden sind, lassen sich nun Einzelheiten korrupter Deals, Menschenrechtsverletzungen bei Großprojekten und Finanztransaktionen in Geldwäscheoasen wie Malta detaillierter nachvollziehen. Die »Luanda Leaks«, wie das ICIJ seine Enthüllungen nennt, eröffnen dem geneigten Leser zudem, dass Frau dos Santos 50.000 US-Dollar für die Vorhänge in ihrer Lissaboner Wohnung ausgegeben und für 7.500 US-Dollar Fitnessgeräte gekauft haben soll.

Das ICIJ erzählt die Geschichte von gierigen Despoten, die auf Kosten einer völlig verarmten Bevölkerung in Saus und Braus leben. »Diebische Herrscher, oft Kleptokraten genannt, und ihre Familienmitglieder sowie Geschäftspartner verschieben unrechtmäßig erworbene öffentliche Gelder auf Offshore-Konten, oft mit Hilfe bekannter westlicher Firmen«, heißt es auf der Seite der Organisation. Die Letztgenannten, darunter von Deloitte über KPMG und Pricewaterhouse Coopers bis McKinsey das Who’s who der internationalen Unternehmensberatungs- und Buchprüfungskonzerne, distanzieren sich nun freilich schleunigst von der Inkriminierten.

Groß ist der drohende Imageverlust. Das gestohlene Geld hätte für »Krankenhäuser, Schulen und Straßen« verwendet werden können, argumentieren die Enthüller. Selbst der Hinweis auf die enorm hohe Säuglingssterblichkeit in Angola darf nicht fehlen. Und auch wenn all diese Vorwürfe mit Isabella dos Santos sicherlich nicht die Falsche treffen, bleibt eine Frage offen: warum die Geschichte gerade jetzt veröffentlicht wird.

Politisch hat die Familie dos Santos seit 2017 abgewirtschaftet. Vater José Eduardo hatte damals nach 38 Jahren an der Staatsspitze erklärt, nicht erneut für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen. Statt dessen baute er seinen langjährigen Gefolgsmann und Verteidigungsminister João Lourenço zu seinem Nachfolger auf. Doch der Plan ging schief, der erkorene Thronfolger entwickelte rasch politisches Eigenleben und gerierte sich als Antikorruptionskämpfer. Erstes Opfer wurde José Filomeno dos Santos, der umgehend von der Spitze des Staatsfonds entfernt wurde, zwischenzeitlich gar ein gutes halbes Jahr in Untersuchungshaft verbrachte und derzeit vor Gericht steht, weil er eine halbe Milliarde US-Dollar gestohlen und außer Landes geschafft haben soll.

Seine Schwester Isabella hatte bei Sonangol ebenfalls 2017 ausgedient, im vergangenen Monat fror Angola ihr im Land verbliebenes Vermögen ein. Am Montag schließlich erklärte Generalstaatsanwalt Hélder Pitra Grós, seine Behörde werde »alle möglichen Wege nutzen und internationale Mechanismen aktivieren, um dos Santos ins Land zurückzubringen«.

Die Berufstochter beklagte derweil via Twitter, Opfer einer »Hexenjagd« zu sein. Sie bezichtigt den angolanischen Geheimdienst, die Dokumente durchgestochen zu haben, und glaubt, dass der US-Milliardär George Soros hinter den Veröffentlichungen stecke. Soros’ »Open Society Foundations« gehören in der Tat zu den Geldgebern des ICIJ, Beweise für eine Verschwörung legt dos Santos aber nicht vor.

Offensichtlich ist jedoch, dass die »Luanda Leaks« dem aktuellen Präsidenten Lourenço äußerst gelegen kommen dürften, um das Dos-Santos-Lager innerhalb der regierenden Volksbewegung zur Befreiung Angolas (MPLA) endgültig kaltzustellen. Zudem dürfte das Firmenimperium dos Santos’, das nun ohne politischen Schutz dasteht, einige Begehrlichkeiten wecken. Die großen internationalen Beratungsfirmen werden mit ihrer Expertise wohl wieder parat stehen.