Burkina Faso: Zwei Trauertage nach Angriff

Ouagadougou. Nach einem Terrorangriff in Burkina Faso, der mindestens 36 Menschen das Leben kostete, hat das Kabinett des westafrikanischen Landes ab Mittwoch zwei Trauertage ausgerufen. Eine Gruppe bewaffneter Terroristen hatte nach Regierungsangaben am Montag einen Markt in Nagraogo in der zentralen Provinz Sanmatenga angegriffen und 32 Menschen getötet. Daraufhin hätten die Angreifer den Markt niedergebrannt und auf dem Rückzug im nahe liegenden Dorf Alamou weitere vier Menschen umgebracht. Wer für die Tat verantwortlich war, blieb bis jW-Redaktionsschluss unklar. (dpa/jW)