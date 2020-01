Moskau: Bis Februar Regierungsvorschläge

Moskau. Russlands neue Regierung soll bis zum 20. Februar einen Plan zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage im Land erstellen. Premier Michail Mischustin wies dazu am Mittwoch das Wirtschaftsministerium in Moskau an, bis dahin Vorschläge zu machen, wie die von Präsident Wladimir Putin angeordneten Ziele umgesetzt werden können. Am Dienstag hatte Mischustin das neue Kabinett vorgestellt. Etwa die Hälfte der 31 Mitglieder sind weniger bekannt. Demnach arbeiten aber Außenminister Sergej Lawrow, der seit fast 16 Jahren im Amt ist, und Verteidigungsminister Sergej Schoigu in der neuen Regierung weiter. Das Kabinett sei »sehr ausgewogen und ernsthaft erneuert«, hatte Putin gesagt. (dpa/jW)