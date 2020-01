Bolivien: Ermittlungen gegen MAS-Kandidaten

La Paz. Die Staatsanwaltschaft Boliviens wird ihre Ermittlungen gegen Anhänger der linken »Bewegung zum Sozialismus« (MAS) des gestürzten Staatschefs Evo Morales auch auf den Präsidentschaftskandidaten Luis Arce ausweiten. Das kündigte Staatsanwältin Heidi Gil am Dienstag (Ortszeit) an, wie das Onlineportal des lateinamerikanischen Senders Telesur meldete. Nur einen Tag zuvor hatte Morales seinen ehemaligen Wirtschaftsminister Arce, der als Architekt des ökonomischen Aufschwungs Boliviens gilt, als Kandidaten der MAS für die Präsidentschaftswahl am 3. Mai benannt. Die Ermittlungen beziehen sich auf angebliche Veruntreuung aus dem »Fonds für indigene Entwicklung« (Fondioc). Die Ausweitung der Untersuchung wurde vom derzeitigen Fondioc-Direktor Rafael Quispe beantragt. Er ist ein bekannter Gegner der Morales-Regierung und bekam von den Putschisten unter Jeanine Áñez das Amt übertragen. (jW)