Sei kein Wellensittich

Carl Recine/Action Images via Reuters Ein Herz für Mangas: »Kun« Agüero

Einen wunderschönen guten Morgen! In Kolumbien hat am Sonnabend das sogenannte Preolímpico Sudamericano begonnen, jenes Fußballturnier, das die Qualifikanten für die Olympischen Sommerspiele dieses Jahres in Tokio ermitteln wird. Aus Japan stammen bekanntlich die Mangas, denen Manchester Citys Stürmer Sergio »Kun« Agüero seinen Spitznamen verdankt. Den gab ihm angeblich sein Großvater, weil der kleine Sergio so gerne die Mangaserie »Wanpaku Omukashi Kumu Kumu« sah. Nicht in Japan, aber in Chinas Hauptstadt Beijing wurde der zweimalige U-20-Weltmeister 2008 auch noch Olympiasieger. Damals baute ich gerade, und sah das Hammertor von Ángel Dí María gegen Nigeria auf einem kleinen Schwarzweißfernseher dank eines paraguayischen Senders, was anderes konnte man damals mit lausigem Draht nicht empfangen. Die Siegerehrung war am schönsten: Ronaldinho nur Bronze! Solche Zeiten wünscht sich der gute alte Hillbilly, also so einer wie ich, natürlich dringend zurück. Hey-ho!

Zurück zu Japan. Dieses Jahr träumen ja alle Spitzensportler von Tokio. Als ich 2002 in Ushuaia auf Feuerland eine Japanerin namens Eri kennenlernte, konnte ich nicht ahnen, dass diese kurz darauf bei der Fußballweltmeisterschaft die Chefdolmetscherin von Marcelo Bielsa, dem damaligen Trainer der argentinischen »Albiceleste«, sein würde. Sie wusste es wahrscheinlich schon, aber ich quatsche in der Regel nicht andere Leute mit Sachen voll, die keinen interessieren. (Hat hoffentlich niemand gelesen.) Ich mag es auch nicht, wenn mich Leute mit Sport oder gar Literatur vollabern. Ich hatte nie Schriftstellerfreunde oder Journalistenfreunde oder Fotografenfreunde, und wozu auch? Weil es Menschen gibt, die ihr halbes oder ganzes verkorkstes Leben Fotos von Wellensittichen machen, für Pupsverlage, die niemand kennt, oder für wichtige unbekannte Verlage, die auch niemand kennt? Und so verfault dann das Leben. Ich bin kein Wellensittich.

Schon wieder ein neues Jahr. In Argentinien haben elf Rugbyspieler in Villa Gesell an der Atlantikküste einen wehrlosen 18jährigen mit Faustschlägen und Tritten an den Kopf traktiert und begraben, nachdem der längst die Besinnung verloren hatte. Ich schäme mich für mein Land. Argentinien ist und bleibt ein Hochofen. Frag nicht, warum.

P. S.: Ecuador – Chile 0:3, Kolumbien – Argentinien 1:2; Uruguay – Paraguay 1:0, Brasilien – Peru 1:0.