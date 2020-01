Der Wortarbeiter

Kurt Schütt/DEFA-Stiftung Wirkte seit 1970 im Schauspielerensemble des DDR-Fernsehens mit: Eberhard Mellies

Am Montag fand in Rostock die Trauerfeier für den im Dezember verstorbenen Eberhard Mellies statt. Der 1929 im westpommerschen Schlawe (heute Slawno) geborene Schauspieler, der seit 1970 im Schauspielerensemble des DDR-Fernsehens wirkte, lebte am Rande Berlins. Doch in Rostock verlebte er zehn prägende künstlerische Jahre am Volkstheater, wirkte unter Generalintendant Hanns Anselm Perten in DDR-Erstaufführungen in Stücken von Peter Weiss und Rolf Hochhuth und engagierte sich in der Nachwuchsausbildung. Zuvor war er nach seiner Schauspielausbildung in Schwerin 1950 für zehn Jahre dort geblieben und übernahm in den fünfziger Jahren wichtige Rollen. Hier lernte er auch seine Frau Ruth Langer kennen (die 2014 starb). Ihr eindrucksvolles Spiel als Hamlet und Ophelia bleibt für alle, die die Inszenierung damals in Schwerin sahen, unvergesslich.

Mit seinem jüngeren Bruder Otto, der ebenfalls den Schauspielerberuf ergriff, stand Mellies u. a. 1973 in dem Märchenstück »Die klugen Dinge« vor der Kamera. Spätestens, seit er 1965 die Hauptrolle in Günter Stahnkes kritischem Produktionsfilm »Der Frühling braucht Zeit« gespielt hatte, maß er Film und Fernsehen eine besondere Bedeutung bei. Schon in den ersten Episoden der Reihe »Polizeiruf 110« übernahm er 1972 wesentliche Rollen, denen bis 1993 weitere folgten, wie auch in der Reihe »Der Staatsanwalt hat das Wort«. Mellies gestaltete besonders überzeugend Amtspersonen oder Funktionäre, so 1983 den Bürgermeister Keller in der erfolgreichen Serie »Märkische Chronik«. Auch in Kinder- und Jugendfilmen übernahm er oft vertrauenerweckende Rollen. Gerade der widerständige Großvater in dem antifaschistischen Film »Onkel Pelle« (1984) war eine Glanzleistung.

Ein besonderes Gewicht lag auf Eberhard Mellies’ gediegener Arbeit mit dem Wort. Er war ein gesuchter Hörspielsprecher, und seine Synchronrollen, die er bis vor wenigen Jahren noch übernahm (»The Walking Dead«), zählen an die 1.000. Er gab Alexej Batalow, Jean Marais, Gene Hackman, Bud Spencer und Michel Piccoli seine Stimme. Eine besondere Leistung war sicherlich der Melechow (gespielt von Pjotr Glebow) in dem sowjetischen Dreiteiler »Der stille Don«, den er auch in verschiedenen Altersstufen stimmlich klug absetzte.