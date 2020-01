Fellini, Brejchová

gemeinfrei/commons.wikimedia.org/wiki/File:Federico_Fellini_NYWTS.jpg »Heirat ist nicht das Happy-end, sondern immer erst ein Anfang«: Federico Fellini im Jahr 1965

Lange Zeit konnte sich meine Freundin Renata nicht von einer völlig vertrockneten Rose trennen, der man ansah, dass sie einmal rot gewesen war. Darauf angesprochen, erklärte sie stolz: »Das ist mein Gruß von Federico Fellini.« Tatsächlich hatte sie 1987 bei der Premiere des Fellini-Films »Ginger und Fred« im Kino International in der Karl-Marx-Allee gesessen. Hauptdarstellerin und Fellini-Ehefrau Giulietta Masina erhielt einen riesigen Rosenstrauß, lief durch den Mittelgang und warf einzelne Blumen mit den Worten »Ein Gruß von Federico!« in die begeisterte Zuschauermenge. Renata fing eine Rose auf, eine unvergessliche Erinnerung.

Der aus Rimini stammende Fellini heiratete die Schauspielerin Giulietta Masina bereits 1943, bis zu seinem Tod 1993 blieben sie ein Paar. Der spätere Regiegigant begann als Journalist, Hörspiel- und Drehbuchautor. Auch als Karikaturist arbeitete er – die Kenntlichmachung durch Verzerrung sollte später ein Markenzeichen seiner Filme werden. Die ersten waren noch Melodramen mit neorealistischem Einschlag. Nach »La strada« (1954), »Die Nächte der Cabiria« (1957) und »Julia und die Geister« (1965) war Masina ein unvergleichlich leuchtender Stern am internationalen Schauspielerhimmel. Unter den Darstellern, die Fellinis Alter ego verkörperten, waren Größen wie Marcello Mastroianni (»La dolce vita«, 1960, »Achteinhalb«, 1963) oder Donald Sutherland (»Casanova«, 1976). Aber der Meister besetzte auch tschechische Darsteller wie Lida Baarova und deutsche wie Valeska Gert, die in »Julia und die Geister« androgyn einen indischen Weisen spielte. Ein weiteres Beispiel wäre Balduin Baas, der, bekannt aus unsäglichen »Lümmel«-Filmen, in Fellinis Nebenwerk »Orchesterprobe« 1979 als Dirigent brillierte. Am Montag wäre Fellini 100 Jahre alt geworden. Meine Freundin hat aus diesem Anlass eine frische Rose vor das Poster von »Satyricon« gestellt, ihrem Lieblingsfilm.

In den 50er Jahren war Jana Brejchova ein beliebter Filmteenager, in den 60er bis 80er Jahren eine bewunderte Aktrice sowohl in ihrer tschechoslowakischen Heimat als auch in beiden deutschen Staaten, und seither ist sie eine Institution – auch wenn sie sich nach ihrem 70. Geburtstag wegen gesundheitlicher Probleme zurückgezogen hat. In ihrer Heimat filmte sie mit Zbynek Brynych, Milos Forman, Karel Zeman und war bei »Pan Tau« dabei. In der DDR wirkte sie in Filmen von Kurt Maetzig, Ulrich Thein und Gottfried Kolditz, in der BRD bei Kurt Hoffmann, und Defa-Regisseur Frank Beyer holte sie für das verkappte deutsch-deutsche Projekt »Die zweite Haut« 1981 zur Ufa, wo sie neben Hilmar Thate und Angelica Domröse agierte. Am Montag wurde sie 80 Jahre alt.