Umverteilung in China

HOW HWEE YOUNG/dpa Die Kurse fallen, Wertpapierhändler falten die Hände über dem Kopf zusammen (Beijing, 24.6.2016)

Die chinesische Regierung will Finanzspekulationen von Staatskonzernen einen Riegel vorschieben. Sie dürfen künftig nur noch dann Derivategeschäfte im Ausland eingehen, wenn sie damit Risiken absichern, wie die Kommission des Staatsrats zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen (englisch: SASAC) am Dienstag erklärte. Jegliche Form von Spekulation sei verboten.

Damit reagierte die Behörde auf nicht näher erläuterte Fälle von Missmanagement. Derivate wurden ursprünglich als Ausfallversicherung konzipiert. Spekulanten nutzen sie heute aber als riskante Finanzwetten, bei denen sie auf steigende oder fallende Börsenkurse setzen. Konzerne müssten wirksame Systeme zum Risikomanagement etablieren und ihre Derivategeschäfte regelmäßig an die Aufseher melden, ließ die SASAC erklären. Außerdem begrenzte die Behörde den Umfang von solchen Absicherungsgeschäften.

Auf das Geschäft von Staatskonzernen dürfte sich die Maßnahme jedoch kaum auswirken, da sie nur selten kurzfristige Geschäfte eingingen. Der staatliche Ölkonzern Sinopec hatte Ende 2018 mit Derivategeschäften fast 700 Millionen Dollar Verlust gemacht. Der Konzern suspendierte zwei hochrangige Manager und machte »ungeeignete« Handelsstrategien zur Absicherung von Ölgeschäften für den Verlust verantwortlich.

Wie das Handelsministerium am Dienstag in Beijing bekanntgab, wuchsen die ausländischen Investitionen in China im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent im Vergleich zu 2018 auf 941,5 Milliarden Yuan (123 Milliarden Euro). 2018 hatte das Plus nur bei 0,9 Prozent gelegen. Damit bleibe die Volksrepublik weltweit das zweitgrößte Ziel für ausländische Direktinvestitionen, sagte der stellvertretende Handelsminister Qian Keming.

Gleichzeitig scheint Beijing Kapitalabflüsse in den Griff zu bekommen. Die chinesischen Investitionen in anderen Ländern sanken um sechs Prozent auf 808 Milliarden Yuan, nachdem es 2018 noch ein leichtes Wachstum gegeben hatte. 13,6 Prozent davon gingen in Länder entlang der »neuen Seidenstraße«, einem gigantischen Infrastrukturprojekt.

Die chinesische Regierung hatte am Freitag Wachstumszahlen vorgelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Volksrepublik ist 2019 um 6,1 Prozent auf 99,09 Billionen Yuan gewachsen. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen stieg um 5,8 Prozent auf 30.733 Yuan. Für China sei dies ein »solider Schritt« in Richtung des Ziels, das BIP im Vergleich zu 2010 bis 2020 zu verdoppeln.

Auch mehr Arbeitsplätze entstanden im vergangenen Jahr. Wie das Ministerium für Personalressourcen und Sozialabsicherung am 14. Januar mitgeteilt hatte, seien 2019 in chinesischen Städten landesweit 13,52 Millionen Menschen neu beschäftigt worden. Die städtische Erwerbslosenrate machte 3,62 Prozent aus. Das von der chinesischen Regierung festgelegte Jahresziel war die Neubeschäftigung von »nur« elf Millionen Stadtbewohnern. Die städtische Erwerbslosenrate sollte sich auf weniger als 4,5 Prozent belaufen. (Reuters/Xinhua/jW)