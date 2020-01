Treffen mit Kataloniens Regionalchef in Madrid

Madrid. Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez will sich in der ersten Februarwoche mit dem katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra zu Gesprächen über den Unabhängigkeitskonflikt in der Region treffen. In Katalonien handele es sich um eine politische Krise, die politisch gelöst werden müsse, sagte der Sozialdemokrat Sánchez in einem Interview des spanischen Fernsehsenders RTVE. Anfang Januar hatte er der größten katalanischen Partei ERC zugesagt, innerhalb kurzer Zeit einen Dialog anzustoßen. Sánchez brauchte die Enthaltung der Partei bei der entscheidenden Parlamentsabstimmung über seine Wahl zum Ministerpräsidenten. (dpa/jW)