Gnadenloses Strafregiment

Uli Deck/dpa Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts bei der Urteilsverkündung zu Hartz-IV-Sanktionen im November

Tim sitzt am Hauptbahnhof in Magdeburg, vor ihm steht ein Becher mit etwas Kleingeld. Er schnorrt, ohne jemanden anzusprechen. Auf Nachfrage nennt er nur seinen Vornamen. 30 Jahre alt sei er – und schon lange obdachlos. Als er abstürzte, war er noch minderjährig. Die Januarnacht wollte er im Vorraum einer Bank verbringen, »wie immer neben den Geldautomaten«. Weder erhält er staatliche Leistungen, noch ist er krankenversichert. Eigentlich stünde ihm Grundsicherung zu. Doch er sei »schon eine Weile dauersanktioniert«. Das letzte Mal traf es ihn vor einigen Monaten. Er hatte eine Maßnahme für Obdachlose nicht wahrgenommen, zu der ihn das Jobcenter verpflichtet hatte. Seither war er nicht mehr beim Amt. Eine Meldeadresse hat er nicht. »Vermutlich haben die mich gelöscht«, glaubt der gesundheitlich sichtbar angeschlagene junge Mann.

Jahrelang habe er es mit der Bürokratie versucht. 2018 fiel Tim wohl noch in die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) und zählte ein dreiviertel Jahr lang zu den rund 7.000 Vollsanktionierten pro Monat. Von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 5. November 2019, wonach Kürzungen von mehr als 30 Prozent gegen das Grundgesetz verstoßen, habe er noch nichts gehört. Ob er es jetzt noch einmal versuchen wird? »Vielleicht«, sagt er. Und: »Das ist mir alles zuviel da.« Tim und ähnlich Betroffene tauchen in keiner Statistik mehr auf. Sie sind durchs Raster gefallen.

Wie weit die Auswüchse eines erbarmungslosen Strafregimes fast 15 Jahre lang gingen, zeigen bereits die von der BA erfassten Daten. In einer aktuellen Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion beruft sich die Bundesregierung auf diese: Allein im Jahr 2018 hätten Jobcenter demnach Monat für Monat rund 132.200 Hartz-IV-Beziehern den Regelsatz gekürzt, weil diese die eine oder andere Auflage nicht, wie verlangt, erfüllt hätten. Zur Erinnerung: Ein Alleinstehender bekam damals regulär 416 Euro, zwei Partner erhielten je 374 Euro, unter 25jährigen standen 332 Euro zu – dazu »angemessene Kosten der Unterkunft«.

Viele wurden lediglich bestraft, weil sie einen Termin versäumt hatten. Daher summierte sich bei 43 Prozent die Kürzung auf zehn Prozent. Ein Alleinstehender bekam dann drei Monate lang statt 416 nur 374 Euro, unter 25jährigen blieben noch 298 Euro. Weiteren 38 Prozent hatten die Jobcenter die Leistungen um mehr als zehn Prozent gekürzt, und zwar bis zu 30 Prozent. Sie hatten entweder zwei bis drei Termine hintereinander nicht eingehalten oder eine andere Auflage nicht befolgt, wofür die Kürzung regulär 30 Prozent beträgt. Das können zu wenige Bewerbungsnachweise sein, eine abgebrochene Maßnahme, ein abgelehntes Jobangebot oder auch »sozialwidriges Verhalten«. Zu letzterem zählt etwa die eigenmächtige Kündigung einer Arbeitsstelle, was darüber hinaus bis zu vier Jahre lang zu weiteren Abzügen bei den Leistungen führen kann. Diese Strafen dürfen nach dem Karlsruher Urteil weiter verhängt werden.

Das restliche Fünftel aller 2018 sanktionierten Hartz-IV-Bezieher musste mindestens ein Vierteljahr lang mit Kürzungen von mehr als 30 bis hin zu 100 Prozent leben. In Zahlen der BA ausgedrückt, bedeutet dies: Insgesamt waren 403.200 Leistungsberechtigte von einer der 904.000 neu verhängten Sanktionen betroffen. Davon hatten 80.640 Menschen eine oder mehrere von rund 181.000 neuen Strafen erhalten, die heute der Höhe nach verfassungswidrig sind. Nicht wenige dieser Betroffenen, vor allem die mehrfach hintereinander Sanktionierten, dürften Menschen wie Tim sein, die mit weitaus mehr Problemen als Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben und Auflagen oft nicht einhalten können. Hinzu kommt: Menschen, die noch eine Strafe aus dem Vorjahr »absitzen« mussten, sind in diesem Zahlenwerk nicht aufgeführt.

Wie viele Menschen davon 2018 insgesamt vollständig sanktioniert waren, also weder den Regelsatz noch den Mietzuschuss erhalten hatten, geht aus der offiziellen BA-Statistik nicht hervor. Darin würden lediglich die Personen »als vollsanktionierte erwerbsfähige Leistungsberechtigte (…) im monatlichen Bestand ausgewiesen, bei denen die Höhe des Minderungsbetrages die Höhe des Leistungsanspruchs aus der Grundsicherung erreicht bzw. übersteigt«, schrieb die Bundesregierung wörtlich in ihrer Antwort an die Linksfraktion. 2018 habe dies monatlich im Schnitt 7.001 Menschen betroffen, im Vorjahr seien es 7.228 gewesen.

Legt man aber die Angaben der Regierung zugrunde, wonach 2018 acht Prozent der Bestraften zu mehr als 60 Prozent sanktioniert worden waren, kann man von gut 32.000 Bedürftigen ausgehen, die in diesem Jahr einmal oder mehrmals drei Monate lang gar keine Grundsicherung mehr bekamen, weil sie Auflagen nicht befolgt hatten. Etwa die Hälfte von ihnen war laut Statistik zwischen 15 und 24 Jahren alt. Diese Altersgruppe musste schon beim ersten Vergehen mit einer 100-Prozent-Kürzung rechnen.

Derzeit müssen sich die Jobcenter an Übergangsregeln halten. Sanktionen von mehr als 30 Prozent dürfen sie nicht mehr verhängen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will noch dieses Jahr ein Gesetz vorlegen, das sich an den Vorgaben des BVerfG orientiert. Linksparteichefin Katja Kipping forderte nach der Regierungsantwort erneut die Abschaffung aller Kürzungen gegen Hartz-IV-Bezieher. »Ein Minimum unter dem Existenzminimum gibt es nicht«, sagte sie Ende vergangener Woche der Deutschen Presseagentur.