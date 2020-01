Weltwirtschaftsforum eröffnet

Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa »Im Trend der Zeit«: Vizepremier der Volksrepublik China Han Zheng am Dienstag in Davos

Das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos ist am Dienstag eröffnet worden. Aufmerksam wurden die Reden des US-Präsidenten Donald Trump und des chinesischen Vizepremiers Han Zheng verfolgt. Han forderte die internationale Gemeinschaft auf, den Multilateralismus und die zentrale Rolle der Vereinten Nationen im internationalen System zu erhalten und das Völkerrecht und die allgemein anerkannten Normen der internationalen Beziehungen einzuhalten. Die wirtschaftliche Globalisierung stehe an einem Scheideweg. »Welcher Weg einzuschlagen ist, ist eine Frage, die Aufmerksamkeit und ernsthafte Überlegungen verdient«, sagte Han. Er begrüßte das vor knapp einer Woche unterzeichnete Teilabkommen als erste Phase bei der Lösung des Handelskonflikts mit den USA. Die zugesagten zusätzlichen Einfuhren amerikanischer Waren nach China gingen nicht zu Lasten anderer Handelspartner. China wolle auch keine Handelsüberschüsse erwirtschaften, sondern seine Importe ausweiten. Globalisierung sei der »Trend der Zeit« und die »Triebkraft des Wirtschaftswachstums in der Welt«. Kein Land könne nachhaltiges Wachstum außerhalb der globalen Arbeitsteilung erreichen, so Han.

Trump hingegen schaltete in den Wahlkampfmodus. Er lobte ausführlich die gute Wirtschaftsentwicklung und niedrige Erwerbslosigkeit in den Vereinigten Staaten, die er auf seine Politik zurückführte. »Amerika wächst und gedeiht, und ja: Amerika gewinnt wieder wie niemals zuvor«, sagte er. Im Vergleich zur Vorgängerregierung mit geringem Wachstum und stagnierenden oder fallenden Löhnen sei die Entwicklung nun »spektakulär«. Für die Zukunft prognostizierte er »gewaltige« Chancen für die US-Wirtschaft. Trump lobte auch die Beziehungen zu China nach Abschluss des ersten Handelsdeals. »Unsere Beziehungen zu China sind besser als je zuvor«, äußerte Trump und ergänzte mit Blick auf Chinas Präsident Xi Jinping: »Er ist für China, ich bin für die Vereinigten Staaten. Aber ansonsten lieben wir uns.«

Vor einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), sagte Trump, er wolle sich um ein umfassendes Handelsabkommen mit der Europäischen Union bemühen. Der US-Präsident stellte außerdem weitere bilaterale Handelsabkommen in Aussicht, etwa mit dem Vereinigten Königreich nach dem Austritt aus der Europäischen Union. (dpa/Xinhua/jW)