Zurück nach Hause

Marcos Rubén García/Ministerium für auswärtige Angelegenheiten von Venezuela

Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza konnte am Montag abend am Rande seines Besuchs in Teheran einen symbolisch wichtigen Erfolg vermelden: »Großmutter Kueka« ist auf dem Weg nach Hause. Der rund 30 Tonnen schwere Findling war 1998 aus der Gran Sabana im Südosten Venezuelas abtransportiert und im Berliner Tiergarten aufgestellt worden. Seither forderten die in der Region lebenden Pemónes die Rückgabe des Steins, der ihnen heilig ist. Ein Kran hob den Stein am Montag auf einen Tieflader, der ihn abtransportierte. (jW)