2020 verfolgt Verdi »offensiven Kurs«

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi strebt in den Tarifrunden in diesem Jahr deutliche Reallohnerhöhungen an. Die Binnennachfrage stabilisiere die Konjunktur. Dazu wolle die nach der IG Metall zweitgrößte Gewerkschaft mit einer »mutigen Tarifpolitik« einen Beitrag leisten in allen Branchen, in denen 2020 für Verdi Tarifverhandlungen anstünden. In seinem Ausblick auf das Jahr nannte Verdi-Chef Frank Werneke am vergangenen Donnerstag die Deutsche Telekom, die Wohnungswirtschaft, private Klinikkonzerne, Speditionen und Logistik, die Deutsche Post wie auch die Tarifrunde für Beschäftigte von Bund und Kommunen im Herbst. Verdi führt in diesem Jahr Tarifverhandlungen für Branchen mit etwa 3,2 Millionen Beschäftigten. »Es gibt überhaupt keinen Grund, vom Kurs der offensiven Lohnpolitik abzuweichen«, sagte Werneke. (Reuters/jW)