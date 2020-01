Geschichten vom Überleben

Monika Skolimowska/zb/dpa Am 27. Januar jährt sich die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee zum 75. Mal

Viele prächtige Ausstellungsstücke in Deutschlands Museen gehen auf unrechtmäßigen Erwerb zurück. Auf die Spur eines dieser Exponate, es handelt sich um einen Barockschrank, begibt sich Lorenz Schröter im Feature »Klaras Schrank: Auf der Suche nach den Erben von NS-Raubkultur« (DLF/NDR 2020; Di., 19.15 Uhr, DLF). Der Schrank gehörte der von den Nazis im KZ Theresienstadt ermordeten Jüdin Klara Berliner und steht seit 1942 im Kestner-Museum in Hannover. Anschließend läuft das Hörspiel »Ach du lieber Augustin, wie fröhlich ich bin« (ORB/DLF 1997; Di., 20 Uhr, DLF) von Ines Geipel und Heike Tauch nach Texten von Inge Müller, der Frau des Dramatikers Heiner Müller.

Mit der Radioversion eines interaktiven dystopischen Hörspiels von Daniel Wild mit dem Titel »Tag X« (BR 2020; Ursendung Mi., 20 Uhr) bestückt Bayern 2 seinen Krimisendeplatz. Ob Politiker, Fußballvereine oder Unternehmen – sie alle suchen den unmittelbaren Zugang zur Öffentlichkeit, den ihnen die »sozialen Medien« bieten. TV, Radio oder Print braucht es für ihre Zwecke nicht mehr. Ein Phänomen, mit dem sich das »ARD-Radiofeature« von Tom Schimmeck beschäftigt: »Der Wahrheit verpflichtet: Über den Machtverlust des Journalismus« (SWR 2020; Mi., 22 Uhr, SWR 2). Sieben Teenagerschwangerschaften werden in Tanja Sljivar »All Adventurous Women Do« (WDR 2019; Ursendung Do., 19 Uhr, WDR 3) parallel ausgetragen. Und mit Akzent gesprochen wird in Anna Raimondos Stimmenspiel »Me, my English and all the languages of my life« (Eigenproduktion 2016; Do., 22 Uhr, DLF Kultur). Um den »Sound von Widerstandsbewegungen« geht es dann bei Nour Sokhon, Jilliene Sellner, Yara Mekawei und Zeynep Ayse Hatipoglu in »Heya« (DLF Kultur/ORF 2020; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur).

Zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee kommen unter anderem Marc O. Drehers interviewbasierte »Geschichten vom Überleben« (Mamoko Entertainment/RBB 2020; Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur), Arne Reuls Porträt der Nichte von Gustav Mahler: »Ohne sie hätte niemand von uns überlebt: Alma Rosés Mädchenorchester von Auschwitz« (BR 2020; Fr., 19 Uhr und Sa., 14 Uhr, BR Klassik) und Maria Ossowskis »Zeugen sterben, Dinge erinnern: Eine lange Nacht über die Habseligkeiten von Auschwitz« (DLF Kultur/DLF 2020; Sa., 0 Uhr, DLF Kultur und 23 Uhr, DLF).

Rechte Forderungen nach weniger Kulturförderung und ähnliche Tendenzen bringt Agnes Steinbauers »Rechte Kulturstörung: Eine Bestandsaufnahme« (DLF 2020; Fr., 20 Uhr, DLF) zur Sprache. In Sachen »Reparatur der Zukunft« ist zur Zeit der Kultursender Ö1 unterwegs – gemeinsam mit Sibylle Berg, die ihr neues Hörspiel »Hauptsache Arbeit!« (ORF 2020; Ursendung Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) zur Reihe beisteuert. Auch von Kathrin Röggla gibt es Neues: »Verfahren: Der NSU-Prozess als gespenstische Groteske« (WDR/BR 2020; Ursendung Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. So., 17 Uhr, WDR 5). Rechtsruck und Autoritarismus auf der Bühne der internationalen Politik haben Florian Klenk und Doron Rabinovici zu »Alles kann passieren« (HR 2020; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur) veranlasst. Zum Thema passt die Sendung »Vom Nutzen und Nachteil des ›Skandals‹: Der mediale Umgang mit dem Rechtspopulismus« (Mo., 14 Uhr, FSK). Abschließend sei Ulrich Boschwitz’ »Der Reisende« (NDR 2018; Mo., 22 Uhr, MDR Kultur) empfohlen.