Folgen des Renditewahns

Jörn Perske/dpa Die Einstellungsoffensive der Deutschen Bahn AG ist nur ein PR-Gag. Der Konzern lässt sich die Löhne vom Staat subventionieren. Fahrtraining im Simulator (Fulda, 26.6.19)

Nach jahrelangen Hiobsbotschaften ist die Spitze der bundeseigenen Deutsche Bahn AG (DB) weiterhin um die Verkündung froher Botschaften bemüht. Nachdem die Bahn-Chefs erst vor wenigen Tagen für das gerade begonnene Jahrzehnt Rekordinvestitionen in die Eisenbahninfrastruktur in Aussicht gestellt hatten, machten sie gleich zu Wochenbeginn den rund 727.000 offiziell registrierten Langzeitarbeitslosen in der Republik Hoffnung auf ein Licht am Ende des Tunnels.

Diesen will man jetzt beim beruflichen Wiedereinstieg helfen. Gestützt auf die Bestimmungen des neuen »Teilhabechancengesetzes« wurden in Nordrhein-Westfalen die ersten Schritte eingeleitet. So beschäftigt die DB nach eigenen Angaben in einem ersten Pilotprojekt seit November 17 Menschen, die zuvor mehrere Jahre lang erwerbslos waren. Sie arbeiten bei DB-Tochterbetrieben in Wanne-Eickel, Köln und Berlin und sind dort als Servicekräfte an den Personenbahnhöfen und dabei insbesondere an Fahrkartenautomaten, am Bahnsteig oder als Reinigungskräfte im Einsatz. Einige von ihnen wurden am Montag am Berliner Ostbahnhof von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), DB-Personalvorstand Martin Seiler und Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit (BA), aufgesucht.

Heil gilt als einer der Väter des Teilhabechancengesetzes, das vor gut einem Jahr in Kraft getreten ist und »neue Chancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt« schaffen soll. Zu den wesentlichen Nutznießern des Gesetzes gehören Firmen, die Langzeiterwerbslose einstellen. Denn sie erhalten für eine Dauer von maximal fünf Jahren einen »Lohnkostenzuschuss«, der in den ersten beiden Jahren 100 Prozent des gezahlten Lohns entspricht und ab dem dritten Jahr des Arbeitsverhältnisses jährlich um jeweils zehn Prozentpunkte sinkt. Für die berufliche Qualifizierung der neu Eingestellten können die Firmen bei der BA noch einmal pro Kopf jeweils 3.000 Euro beantragen. Rund 42.000 Menschen hätten auf der Basis des Gesetzes in den vergangenen zwölf Monaten eine Stelle bekommen.

Mit der Inanspruchnahme der Fördermöglichkeiten des Teilhabechancengesetzes schlägt die DB zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen hält sie für die Subventionierung der Löhne die Hand auf. Zum anderen sind die Pilotprojekte in Wanne-Eickel, Köln und Berlin Teil einer Einstellungsoffensive der DB, die seit Monaten mit Nachdruck betrieben wird. Damit sollen Versäumnisse der Vergangenheit aufgeholt werden. Denn jahrelang beauftragte die Bundesregierung die DB-Spitzenmanager damit, den bundeseigenen Konzern für den Börsengang »fit« zu machen. So wurden unter dem Diktat der Zahlen und Renditevorgaben Arbeitsplätze gestrichen. Beamte aus alten Bundesbahnzeiten wurden frühpensioniert. Dass ein großer Teil der Beschäftigten in den 2020er Jahren aus Altersgründen ausscheiden wird und langfristig durch Nachwuchskräfte ersetzt werden muss, wurde verdrängt. Nun wirbt die DB händeringend um Lokführer, Zugbegleiter, Facharbeiter für die Werkstätten, Fahrdienstleiter auf den Stellwerken, Servicekräfte, Ingenieure und weitere qualifizierte Beschäftigte. Die Vorschrift, dass Triebfahrzeugführer auf jeden Fall eine abgeschlossene Ausbildung in einem technischen Beruf haben müssen, wurde aufgeweicht. Heute ist in den Bestimmungen nur noch die Rede davon, dass Bewerber »möglichst« eine technische Ausbildung vorweisen sollen. In den letzten Monaten setzten die Personaler der DB bei der Anwerbung neuer Kräfte auch auf Menschen, die zuvor in Zeitungsdruckereien, Bergwerken oder Automobilfabriken gearbeitet hatten oder vor der Entlassung stehen.

Mit den Neueinstellungen kompensiert die DB ein wenig auch den von ihr selbst angerichteten Kahlschlag. So sollen etwa Servicekräfte an Fahrkartenautomaten vor allem ältere und im Umgang mit dem Internet relativ unerfahrene Menschen beraten. Sie sollen damit auch die Arbeit verrichten, die eigentlich in Reisezentren stattfindet, deren Öffnungszeiten an vielen Bahnhöfen zum Leidwesen der Kundschaft immer weiter eingeschränkt werden.

Noch eklatanter als bei der DB ist der Lokführermangel bei den Privatbahnen, die mit Billigangeboten bei Ausschreibungen im Regionalverkehr der DB Marktanteile abgenommen hatten. So hatte die Privatbahn Keolis im vergangenen Herbst kleinlaut eingestehen müssen, dass sie nicht in der Lage sei, ab Dezember 2019 den Betrieb der quer durch das Ruhrgebiet verlaufenden S-Bahn-Linie 1 auch nur annähernd zu gewährleisten. Am Ende musste die DB doch wieder einspringen.