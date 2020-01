Krise als Normalzustand

Alessandro della Valle/Pool via REUTERS Stelldichein der Ausbeuter: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (l.) wird von der Schweizer Delegation empfangen (Davos, 20.1.20)

Die Wirtschaftselite in den Schweizer Bergen blickt tief in den Abgrund, der sich vor ihr erstreckt. Am Montag skizzierte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, den Schlamassel, in den westliche Regierungen und Konzernchefs die Lohnabhängigen aller Länder gestürzt haben. Der wirtschaftliche Schaden, der durch Finanzkrisen verursacht wurde, sei ein bestimmendes Thema des letzten Jahrzehnts gewesen, erkannte sie an. Eine Finanzkrise führe im Durchschnitt zu einem dauerhaften Produktionsverlust von zehn Prozent. »Dies kann die gesamte Richtung der Zukunft eines Landes ändern und zu viele dauerhaft zurücklassen«, sagte Georgiewa verständnisvoll, als ob sie von einem Naturereignis spräche. Dabei steht sie an der Spitze der Organisation, die ganzen Ländern mit Knebelverträgen die Luft zur wirtschaftlichen Erholung raubt. Mexiko, Argentinien, Griechenland, die Liste ließe sich verlängern. Jeder vierte Jugendliche sei in Europa von Armut bedroht. Für diese und viele andere habe die Krise nie ein Ende gefunden.

Einige Länder wie Deutschland hätten wegen ihrer strikten Kürzungspolitik noch finanziellen Spielraum, um die Wirtschaft zu stützen. Berlin solle Investitionen tätigen: »Seien sie bereit, wenn das Wirtschaftswachstum wieder nachlässt«, jodelte Georgiewa über die Alpen.

Die hohen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse werden auf Kosten der Beschäftigten erwirtschaftet. Selbst bis nach Davos hat sich rumgesprochen, dass die Ungleichheit in der Bundesrepublik verfestigt ist. Größte Hürden für die sogenannte soziale Mobilität seien hierzulande Ungleichheit bei Bildungschancen, mangelnder Zugang zu Technologie sowie »Schwächen in der Lohngerechtigkeit«.

Die Aussichten sind finster: In den 2020er Jahren werde man sich neben der »traditionellen Art« auch mit »neueren Krisen, einschließlich klimabedingter Schocks« auseinandersetzen müssen, malte die IWF-Chefin die Zukunft in düsteren Farben. Das gerade beginnende Jahrzehnt erinnere in mancher Weise an die 1920er Jahre: Hohe Ungleichheit, die rasante Ausbreitung neuer Technologien und hohe Risiken und Chancen im Finanzsystem.

Der Erfinder und Gastgeber des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, beschwört die Geister der Vergangenheit: »Der Shareholder-Kapitalismus dominierte einen Großteil der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. In der Blütezeit dieses Modells lebten Hunderte Millionen Menschen in aller Welt im Wohlstand, während gewinnorientierte Unternehmen neue Märkte erschlossen und neue Arbeitsplätze schufen.« Kein Wort von den Ausgebeuteten dieser Erde und dem Raubzug, mit dem die Kapitalisten gegen Sozialstaat, Arbeitsrecht und öffentliche Daseinsvorsorge zu Felde zogen. Die nächste Krise ist gewiss. Soll die »Elite« in den Bergen versauern.