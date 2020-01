Ermittlungen gegen Landscheidt eingestellt

Kleve. Die Ermittlungen gegen den Bürgermeister von Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen, Christoph Landscheidt (SPD), wegen Wahlfälschung und Sachbeschädigung sind eingestellt. Für beide Vorwürfe lägen keine Anhaltspunkte vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kleve am Montag. Der Bürgermeister hatte vor der EU-Parlamentswahl Plakate der neonazistischen Partei »Die Rechte« abhängen lassen. Daraufhin war er angezeigt und bedroht worden. Er erhält inzwischen Personenschutz. (dpa/jW)