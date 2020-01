Gewerkschaft UFO: Keine Streiks bei Lufthansa

Frankfurt am Main. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO legt ihre Vorbereitungen für weitere Streiks bei der Lufthansa vorerst auf Eis. Die UFO habe am Montag morgen von der Airline einen »neuen Lösungsansatz« erhalten, teilte die Gewerkschaft mit. Die Lufthansa bestätigte die »Lösungsinitiative«. UFO-Vizechef Daniel Flohr erklärte, dem neuen Lufthansa-Vorschlag wolle man »eine ernsthafte Chance« geben. Inwiefern von der Airline angebotene neue Verhandlungstermine »hierzu genutzt werden können, klären wir mit Lufthansa bilateral«, erklärte Flohr mit Blick auf mögliche weitere Gespräche. Die UFO wollte ursprünglich an diesem Mittwoch neue »deutlich ausgeweitete« Arbeitskampfmaßnahmen im Konzern verkünden. Beide Seiten streiten seit Monaten über Tarifverträge bei der Kernmarke und mehreren Tochter-Airlines der Lufthansa. (AFP/jW)