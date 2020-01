Gipfel der Gier

REUTERS/Arnd Wiegmann Es ist angerichtet. Protest gegen das Treffen der Wirtschaftsbosse in Davos (Landquart, 19.1.20)

Ab dem heutigen Dienstag trifft sich die Crème de la Crème aus Wirtschaft, Finanzwelt und Politik zum 50. Mal im schweizerischen Davos. Rund 3.000 Profiteure und Macher des globalen Kapitalismus werden zum Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF) erwartet, um sich als sozial und ökologisch verantwortungsbewusst zu präsentieren. Eine »kohäsive und nachhaltige« Welt wünschen sich die Beteiligten des Treffens laut offizieller Agenda.

»Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen von Ungleichheit sind tiefgreifend und weitreichend«, sagte etwa WEF-Gründer Klaus Schwab im Vorfeld der Tagung. Besorgt zeigte er sich über ein wachsendes Gefühl der Ungerechtigkeit und ein sinkendes Vertrauen in die Institutionen. »Konzerne und Regierung müssen darauf mit gemeinsamen Anstrengungen antworten«, forderte er. In den Schweizer Bergen wird die Luft angesichts immer tieferer und in immer kürzeren Abständen auftretender Krisenphänomene dünner, denn das Vertrauen in das kapitalistische Wirtschaftssystem und seine Institutionen hat zuletzt arg gelitten: Laut dem am Sonntag veröffentlichten »Trust Barometer« des US-Kommunikationsunternehmens Edelman sind weltweit 56 Prozent der Menschen der Auffassung, dass der Kapitalismus mehr Schlechtes als Gutes bringt. 83 Prozent der Beschäftigten fürchten demnach angesichts von Automatisierung, mangelnden Bildungsmöglichkeiten und globalem Abschwung um ihren Job. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) korrigierte seine Prognosen am Montag für die weltwirtschaftliche Entwicklung nach unten.

Besonders tiefgreifende Vertrauensverluste gab es dem Barometer zufolge vor dem Hintergrund der anhaltenden Wachstumsschwäche in den sogenannten entwickelten Ländern. In jedem dieser Staaten gebe es heute eine Mehrheit, die nicht glaubt, dass es ihr in fünf Jahren besser gehen wird als heute. Edelman-Chef Richard Edelman kommentierte: »Ängste unterdrücken die Hoffnung. Die lang gehegte Annahme, dass harte Arbeit zu sozialem Aufstieg führt, gilt nicht mehr.« Während die Eliten der Länder des globalen Nordens weiterhin an das System glauben, wenden sich die Massen ab. Edelman sprach von einer »alarmierenden Vertrauensungleichheit«.

Der mangelnde Glaube an ihr System und ihre Institutionen macht den Erlauchten in Davos zu schaffen. Das Forum solle genutzt werden, Vertrauen aufzubauen, forderte etwa Stefan Schaible, Chef der Unternehmensberatung Roland Berger Global, am Montag gegenüber dpa. Es sei »falsch zu glauben, dass man, ohne zu reisen, wenn man nur zu Hause sitzt, die Probleme der Welt lösen kann«. Ob das in Davos besser klappt, sei dahingestellt. Zumindest gelang es den dort versammelten Weltenlenkern bislang ganz gut, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, haben doch die Superreichen dieser Welt dank tatkräftiger Unterstützung der politischen Funktionseliten sämtliche Krisen der vergangenen Jahre weitgehend unbeschadet überstanden, wie auch der am Montag von der Entwicklungsorganisation Oxfam vorgelegte »Ungleichheitsbericht« bestätigte. Demnach gab es im vergangenen Jahr weltweit 2.153 Milliardäre. »Gemeinsam gehört ihnen mehr Vermögen als den unteren 60 Prozent der Weltbevölkerung«, stellen die Autoren fest.

Insbesondere prangert Oxfam in der Untersuchung die Ausbeutung von Frauen und Mädchen an. Diese leisteten in Bereichen wie Pflege, Erziehung und Hausarbeit täglich 12,5 Milliarden Arbeitsstunden, ohne »dass der Wert ihrer Arbeit gesellschaftlich und ökonomisch anerkannt wird«.