Robert Palka In der Betreiberin eines Secondhandladens (Patrycja Volny, r.) hat Janina Duszejko (Agnieszka Mandat, l.) eine Freundin gefunden: »Die Spur«

Wissen vor acht – Zukunft

Mücken ausrotten? Für immer?

Hallo ARD, nur zur Info: Wir sind schon fast soweit. Viel ist nicht mehr übrig, insektenmäßig. Genforscher, hören wir hier, arbeiten nun an Methoden, die es erlauben könnten, bestimmte Mückenarten einfach auszurotten. Das braucht‘s nicht, echt: Kriegen wir ganz alleine hin.

Das Erste, 19.45 Uhr

RBB queer 4 you

Empathisch, direkt, humorvoll – und queer. So mag auch das deutsche Warenhaus und das Fernsehen inzwischen seine Kunden. Christian Fritzenwanker, Chris Glass, Fabian Hart und Sven Rebel kennen den Kampf um Akzeptanz und Anerkennung. Die vier Experten gehen einer Mission nach: Sie wollen Menschen Mut machen, die Unterstützung brauchen. Und ihnen Tipps geben. Diesmal geht es nach Berlin-Friedrichshain zu Claudia und Tamás. Folge 2 von 3. D 2019.

RBB, 21.00 Uhr

Barry Seal – Drogen für Amerika

Anfang der 1980er Jahre: Barry Seal stockt sein Salär als Pilot mit Schmuggeleien auf. Als ihn die CIA für verdeckte Operationen in Südamerika rekrutiert, wird sein Leben noch komplizierter. Realistischer Plot. Mit Tom Cruise. COL/USA/J 2017.

ZDF, 22.15 Uhr

Die Spur

»Pokot« heißt dieser wunderbare, nicht zu verpassende Film im polnischen Original. In einem entlegenen Dorf kommen wichtige Bürger ums Leben, die Machtpositionen innehatten und allesamt Jäger waren. Die Polizeirecherchen führen zu einer schrulligen Alten, die einer ganz eigenen Lebensweise anhängt: Vegetarierin, Tierfreundin, Astrologin und natürlich Außenseiterin im Dorf. Ihrer Theorie nach waren es keine menschlichen Mörder. Sie vermutet, dass es Tiere sind, die Rache nehmen. Kraftvoll, poetisch, radikal. Regie: Agnieszka Holland. PL/D/CZ/S/SK/F 2017.

Arte, 22.20 Uhr

Das Forum – Rettet Davos die Welt?

Die Herrschenden öffnen die Türen, haben sie schon so viel Angst? Begleiten lässt sich hier Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos. Zum ersten Mal konnte ein unabhängiges Filmteam hinter den Kulissen der Großstiftung drehen. Der Dokumentarfilm zeigt angeblich, wie Diplomatie funktioniert, wenn die Mächtigsten der Welt unter sich sind. Also, wie sie versuchen oben zu bleiben, und der Rest unten verharrt. D/CH 2019.

Das Erste, 22.45 Uhr