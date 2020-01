jW

Nicht so einfach

Zu jW vom 6.1.: »Prägendes Verhältnis«

Weit verbreitet ist der Fehlschluss, den Erfolg der Planung großer Konzerne unter Marktbedingungen als Beleg für das mögliche Gelingen gesamtgesellschaftlicher Planung zu werten, die den Markt ablösen könne. Dabei haben beide Sorten von Planung ganz verschiedene Aufgaben und Voraussetzungen. Die Koordination verschiedener Firmen und Zulieferer im Konzern, sein Sich-Einstellen auf die zu erwartende Konjunktur und seine Strategie in der Konkurrenz stellen ihn vor ganz andere Probleme (…). Die Planung eines Akteurs im Markt »plant« den Kurs eines Boots im Meer des Marktes. Die makroökonomische Planung müsste all das bilanzieren, proportionieren und bewusst dirigieren, was vormals der Markt auf seine Weise durch (…) Preise regulierte. Es gilt, zwischen qualitativ verschiedenen Gesellschaftsbereichen zu vermitteln. Die Wechselbeziehungen und die zu vermeidenden nichtintendierten Folgewirkungen und Eigendynamiken haben eine Größenordnung, die sich in ihrer Quantität so von Konzernplanungen unterscheidet, dass Quantität in Qualität umschlägt. Autor Guenther Sandleben meint vom sozialistischen »Planungsaufwand« zu wissen, er halte »sich nun wirklich sehr in Grenzen« (in einer online veröffentlichten Antwort auf einen ersten Leserbrief; jW). Das ignoriert die Erfahrungen aus der DDR. Die geringste Zahl, die DDR-Experten in bezug auf die für ihre Planwirtschaft zu erfassenden ökonomischen Beziehungen nannten, lag bei zwei Milliarden. Die Masse der Informationen legt nahe, dass mit hochaggregierten Größen geplant wird, bei denen wichtige, nur dezentral vorhandene Informationen unter den Tisch fallen. Die daraus resultierenden vereinfachten Modelle bilden die Realität nur unzureichend ab und führen zu in sich nicht stimmigen Plänen. Auch Rechner sind gegenwärtig (…) noch nicht imstande, sehr komplexe Gesamtzustände auf ein Jahr vorauszusagen. Modelle eines »Computersozialismus« verfehlen in ihrer Technikfixierung das zugrundeliegende soziale Problem (Interessenunterschiede auch im Sozialismus): Die dezentral vorhandenen Informationen werden von den Betroffenen, die über sie verfügen, nach Maßgabe ihrer Interessen, also oft sehr selektiv oder frisiert, der Planzentrale zur Verfügung gestellt.

Meinhard Creydt, Berlin

Keine »linke« Kritik

Zu jW vom 16.1.: »Prozess in Kambodscha«

(…) Bei einigen Korrespondenten der jW erschließt sich mir sofort, dass sie eine Alternative zum Mainstream darstellen. (…) Ich denke dabei zum Beispiel an Reinhard Lauterbach. Wo mir eine linke Perspektive aber nicht nur fehlt, sondern wo ich auch keinen Unterschied etwa zu FAZ und SZ sehe, sind die Berichte von Thomas Berger über Kambodscha. So auch wieder der genannte Artikel, der das Fehlen einer Opposition in dem Land anprangert. Wenn mir besonders dieser Autor auffällt, liegt dies sicher daran, dass ich mit einer Kambodschanerin verheiratet bin, die sich und mich über die Vorgänge im Land täglich informiert (…). Da ich mich schon mehrfach verwundert über Thomas Berger geäußert habe, nun mal meine Frage: Was meint die Redaktion, was ist zum Beispiel an dem letzten Kambodscha-Artikel eine speziell »linke« Nachricht?

Michael Krüger, per E-Mail

In Washingtons Fahrwasser

Zu jW vom 16.1.: »Prozess in Kambodscha«

Amnesty International (AI) ohne Hinweis auf die Finanzierung durch die US-Regierung als »Menschenrechtsorganisation« zu bezeichnen und sie zustimmend zu zitieren und ihr dabei im Artikel so viel Platz zu geben, natürlich mit scharfen »regierungskritischen« Äußerungen, das ist kaum nachvollziehbar. Aber es geht um mehr: Wurde nicht die Nationale Rettungspartei Kambodschas (CNRP) wegen ihrer US-Hörigkeit verboten? Setzen wir uns als Linke hier also für die Rechte einer rechten Partei im Fahrwasser Washingtons ein, nur damit alles in Kambodscha »ganz demokratisch« vor sich geht (…)? So oder ähnlich wurde schon der osteuropäische Sozialismus ruiniert, im Namen des »demokratischen Sozialismus«, während der »autoritäre« – in China, Vietnam, Nordkorea, Kuba, Laos und im Ansatz in weiteren Ländern – überlebt hat! Allerdings mit mehr oder weniger großen Anleihen bei der »Wirtschaftsordnung des Kapitals«, doch ohne dem internationalen Kapital ein politisches Mitspracherecht zu lassen. Auch Kambodscha, obwohl formal (noch) ein Königreich, gehört zu diesen Ländern. Seine Regierung in trauter Gemeinsamkeit mit AI anzugreifen, ist nicht nur ein politischer Fehler, sondern ein Verbrechen. (…)

Volker Wirth, Berlin

Kompetenzen eingeschränkt

Zu jW vom 17.1.: »Putin stellt die Weichen«

Reinhard Lauterbach verzichtet darauf, zwei Vorschläge Wladimir Putins zu erwähnen, die so gar nicht in das im Westen gepflegte Bild passen, es gehe ihm vor allem um persönliche Macht. 1. Der Präsident soll künftig nicht mehr als zwei Amtszeiten im Amt sein dürfen. Bisher enthält die Verfassung den Zusatz: »nicht mehr als zwei Amtszeiten hintereinander«. Putin wird nach dieser Regelung nach Ablauf seiner jetzigen Amtszeit also nicht mehr Präsident sein. Statt dessen schreibt Lauterbach, dass eine weitere Amtszeit Putins nicht explizit erwähnt wird, und lässt offen, ob dieser eine solche nicht anstrebe. Nein, das ist nach seinem eigenen Vorschlag unmöglich. 2. Der Präsident darf die Minister und den Regierungschef in Zukunft nur noch vorschlagen, nicht (…) ernennen. Diese zwei Maßnahmen beschränken künftig die Kompetenzen des Präsidenten und verhindern auch, dass schwache Politiker ohne eigenes Profil und ohne Zukunftsvisionen auf lange Zeit ins führende Staatsamt kommen. (…) Es wird außerdem verhindert, dass die USA erneut die Kabinettsliste mitbestimmen, so wie teilweise unter Boris Jelzin geschehen. Russland hat nach all den Wirren und neben all den Sanktionen wenigstens Glück mit seinem jetzigen Präsidenten und wird nach allem, was man bisher über den neuen Ministerpräsidenten weiß, erneut Glück haben. Gratulation!

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude/Russland