»Es gibt ein riesiges Potential für neue Klassenallianzen«

Florian Boillot Ein Schlaglicht auf den Widerstand in der BRD: Matthias von Herrmann von den »Parkschützern« (v. l. n. r.), Quang Paasch von »Fridays for Future«, Julia Bach von »Rheinmetall entwaffnen«, jW-Redakteur Jan Greve, Johannes Schorling von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, Sven Lasko vom »Kulturkosmos« und Johannes Heidner von »Ende Gelände« (Berlin, 11.1.2020)

In der BRD fanden es im vergangenen Jahr viele soziale Kämpfe statt. Es gab Großdemonstrationen gegen steigende Mieten und kapitalistische Ausbeutung, für Frieden und sichere Fluchtwege. Neben mir stehen Vertreter verschiedener Gruppen, die viele Menschen auf die Straße gebracht haben.

Johannes, ihr von »Ende Gelände« setzt euch für Klimagerechtigkeit ein, vor allem für einen Ausstieg aus der Kohle. Im vergangenen Jahr wurde der Kohleausstieg beschlossen, die Bundesregierung verabschiedete ein sogenanntes Klimapaket. Warum muss man also den Systemwandel einleiten, wenn dieses System doch offenkundig auf Forderungen reagiert?

Johannes Heidner: Das »Klimakabinett« hat versucht, Forderungen umzusetzen. Aber ein sofortiger Kohleausstieg ist nicht beschlossen worden. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen dem, was wir wollen und skandieren, und dem, was möglicherweise jetzt umgesetzt wird. Vor allem ist das, was jetzt beschlossen wurde, nicht gerecht. Deswegen gibt es noch sehr viele Dinge, die gemacht werden müssen. Und schlussendlich ist da auch die Frage: Wer brennt zuerst aus? Die Klimagerechtigkeitsbewegung oder der Planet?

Es geht darum, dass alle Menschen ähnlich zufrieden sind mit ihrem Leben und Güter gut verteilt werden. Allerdings ist die Ungerechtigkeit zwischen dem globalen Norden, also Deutschland, Europa, Nordamerika und weiteren Ländern, und dem globalen Süden riesig. Aber auch innerhalb von Deutschland gibt es riesige Unterschiede. Wenn eine Person, die auf der Straße lebt, plötzlich als Profiteur der Verhältnisse dargestellt wird, kann man das nicht so stehenlassen.

Julia, du bist beim Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« aktiv. Ihr protestiert gegen Krieg, auch gegen Rüstungsexporte. Deutschland ist einer der Staaten, die dabei kräftig mitmischen. Regelmäßig zeigen aber Umfragen, dass sich eine Mehrheit hierzulande gegen Krieg ausspricht. Auch Rüstungsexporte werden kritisch gesehen. Offensichtlich muss man kein großer Kapitalismuskritiker sein, um sich für Frieden einzusetzen. Inwiefern braucht es also Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen?

Julia Bach: Wir sehen, dass der Kapitalismus auf Krieg basiert. Er zerstört Menschen, er zerstört Natur. Gleichzeitig gibt es eine Verbindung mit dem Patriarchat, die ebenfalls verheerend wirkt. Wir zeigen mit unseren Aktionen auf, dass der Krieg hier beginnt, dass wir hier vor Ort Widerstand organisieren müssen. Damit fangen wir zum Beispiel an den Toren von Rheinmetall oder bei den Hauptaktionärsversammlungen an. Gleichzeitig fragen wir: Wie kann eine andere Welt aussehen? Wie können wir uns international darüber austauschen, wie wir frei und solidarisch miteinander leben können?

Johannes, du bist aktiv in der Berliner Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Eure Forderung nach Enteignung von Immobilienkonzernen, die mehr als 3.000 Wohnungen in ihren Beständen haben, hat bundesweit Wellen geschlagen. Ihr beruft euch dabei auf das Grundgesetz, genauer den Artikel 15. Da ihr das tut: Muss man nur die an sich schon guten Gesetze in diesem Land richtig anwenden?

Johannes Schorling: Nein, natürlich stellen wir mit unserem Kampf die Systemfrage. Und dass wir da auf das Grundgesetz verweisen, ist auch strategisch bedingt. Wir beziehen uns ja nicht auf das gesamte Grundgesetz, sondern auf einen ganz bestimmten Artikel, von dem die konservativen Kräfte immer gehofft haben, dass er in der Mottenkiste der Geschichte verschwindet. Uns geht es um eine bestimmte Art der profitorientierten Gestaltung von Wohnraumbewirtschaftung. Das Modell von Konzernen wie Deutsche Wohnen, Vonovia et cetera basiert darauf, dass Wohnen kein Grundbedürfnis, sondern etwas ist, womit diese Unternehmen immer mehr Geld verdienen. Dem wollen wir einen Riegel vorschieben.

Wenn man über das Thema redet, muss man sich eigentlich viel größere Zusammenhänge angucken. Dass es diesen Immobilienboom gibt, hat ja auch mit der Finanzkrise zu tun und damit, dass derzeit viel zuviel Kapital auf der Suche nach vermeintlich sicheren Anlagemöglichkeiten ist. Aber irgendwo müssen wir anfangen. Und Berlin ist ein ganz guter Ort dafür.

Sven, der Verein »Kulturkosmos« macht seit rund zwanzig Jahren kulturelle Angebote mit einem dezidiert politischen Anspruch. Viele kennen euch, weil ihr das Festival »Fusion« veranstaltet. Das gibt es seit vielen Jahren, Zehntausende kommen dorthin. Die Veranstaltung stand 2019 vor dem Aus, es gab harte Auflagen von den Behörden. Warum hat die Polizei als Repräsentantin des Staates ein Problem mit diesem Festival?

Sven Lasko: Warum wir ausgerechnet im letzten Jahr so mit Auflagen konfrontiert wurden, ist uns nicht klar. Eine Rolle spielt dabei der allgemeine Rechtsruck, dem wir alle ausgesetzt sind. Der Staat versucht, möglichst jeden Bereich, in dem es bisher noch relative Freiheit gegeben hat, zu kontrollieren. Das betrifft in vielen Städten auch Klubs und andere Festivals.

Fakt ist, dass wir von massiver Polizeipräsenz bedroht wurden und uns gesagt haben: »Das gefährdet unser Projekt, das gefährdet unser Verständnis von Kultur, von Selbstbestimmung. Und das werden wir nicht mitmachen.« Glücklicherweise haben wir gigantischen Support bekommen und konnten im Endeffekt einen Kompromiss aushandeln, mit dem beide Seiten zufrieden sein konnten. Uns war dabei die Frage wichtig: In welcher Gesellschaft möchten wir leben? Und wieviel Freiheit wird uns hier gegeben, oder wieviel müssen wir uns erkämpfen?

Quang, »Fridays for Future« mobilisiert seit einem guten Jahr nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Schülerinnen und Schüler. Sie gehen auf die Straße und streiken freitags, indem sie nicht zur Schule gehen. Ihr fordert die Bundesregierung auf, sich an das Pariser Klimaschutzabkommen und an die Empfehlungen der Wissenschaft zu halten. Geht es darum, dass die Regierung uns einfach ein wenig besser regieren soll? Oder ist das, was ihr fordert, mit dem herrschenden System doch nicht in Einklang zu bringen?

Quang Paasch: Wir streiken jetzt seit über einem Jahr in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt – nicht nur für Klimaschutz, sondern für Klimagerechtigkeit. Wir sind mit einer recht naiven Position gestartet: »Wir sind junge Menschen, wir leben kurz Demokratie, und dann haben wir die Welt auch schon gerettet.« So war es leider nicht, wir streiken immer noch, jede Woche, jeden Freitag. Und wir sehen klar, dass wir gegen eine Wand laufen, dass wir in diesem System anscheinend nichts erreichen werden, dass wir weiterhin den globalen Süden ausbeuten, dass wir weiterhin soziale Ungerechtigkeiten haben. Wir müssen uns als Bewegung öffnen und Strategien neu denken.

Klar, wir sind nicht deutlich in einem politischen Spektrum positioniert. Gleichzeitig denken wir, dass nach einem Jahr gelebter Demokratie bei gleichzeitigem Frust die Menschen selbst zu Kapitalismuskritikerinnen und -kritikern werden.

Matthias, die »Parkschützer« protestieren seit gut zehn Jahren gegen »Stuttgart 21«, ein Prestigeprojekt der Deutschen Bahn und auch der politisch Verantwortlichen in Baden-Württemberg und Stuttgart. Es geht um einen Tiefbahnhof in der Innenstadt. Wie war es möglich, so viele Leute, so einen breiten Protest zu organisieren? Was ist es, das an diesem Projekt deutlich wurde, das anscheinend für mehr steht als nur einen Bahnhof?

Matthias von Herrmann: Zum einen, dass es im biederen Stuttgart passiert, und zum anderen, dass es ein riesengroßer Schwachsinn ist. All das hat dazu geführt, dass die Schwaben plötzlich auf die Straße gegangen sind. Und das hat die Republik erstaunt. Allerdings hat die Systemfrage keine Rolle gespielt. Was eine Rolle spielt, sind verkrustete Strukturen in der Politik. Da sind ganz viele in einem CDU-Klüngel gewesen, das war um das Jahr 1994 herum. Diese verkrusteten Strukturen, die sich bis heute mehr oder weniger halten – die nach außen inzwischen teilweise »grün« geworden, nach innen aber weiterhin »schwarz« sind –, die sehe ich als einen ganz wesentlichen Punkt. Es ging uns dabei immer um konkrete Forderungen, um Verkehrs- und Umweltpolitik.

Julia, ihr setzt euch dafür ein, die Konzerne, die Rüstungsgüter herstellen, zu demilitarisieren. Wie wird der Protest von »Rheinmetall entwaffnen« von den Beschäftigten des Unternehmens oder Gewerkschaften aufgenommen?

J. B.: In unserem Bündnis sind auch gewerkschaftlich aktive Menschen. Wir versuchen, Gespräche zu initiieren und auf die Beschäftigten von Rheinmetall vor Ort zuzugehen. Das ist noch nicht so weit, wie es sein könnte.

Dafür haben wir es geschafft, in unserem Bündnis ein breites Spektrum an Generationen und an Erfahrungen von Kämpfen zusammenzubringen. Zusätzlich gibt es in diesem Land Friedensbewegungen, die vielleicht gar nicht als solche wahrgenommen werden, etwa die kurdische Freiheitsbewegung, die sich auch bei »Rheinmetall entwaffnen« aktiv beteiligt.

Johannes, seid ihr von »Ende Gelände« in Kontakt mit den Beschäftigten der Kohlekonzerne?

J. H.: Das ist ein spannendes Thema. Gewerkschaften haben »wundervoll« gegen uns protestiert. Es gab jahrelang Gespräche, während unserer Proteste gab es ein rotes Telefon, damit die Aktionen nicht eskalieren. Aber schließlich hat es nicht soviel gebracht. Persönlich kann ich das gut nachvollziehen: Menschen wollen ihre Jobs nicht verlieren, vor allem nicht in Regionen, in denen diese die bestbezahlten sind. Schließlich können wir ihnen ja auch nicht versprechen, dass sie danach genau das gleiche Gehalt weiterbekommen. Und aus Berlin zu sagen, was die Menschen in der Lausitz nun zu tun haben – das entspricht nicht unserem Ansatz.

Manche behaupten, die Klimakrise lasse sich relativ einfach innerhalb der kapitalistischen Logik lösen, nur eben nicht im Interesse der Lohnabhängigen. Quang, wie schätzt du das ein: Besteht die Gefahr, dass ein »grün« angestrichener Kapitalismus für einen relevanten Teil der »Fridays for Future«-Bewegung akzeptabel wäre?

Q. P.: Persönlich sage ich ganz klar nein. Der Begriff »grüner Kapitalismus« fällt in der westlichen Gesellschaft sehr häufig. Als würde man die Welt damit retten, wenn in Europa jetzt Klimaschutz betrieben wird. Dabei leiden die Menschen im globalen Süden jetzt schon. Die Ausbeutung findet in diesem Moment statt. Es gibt Wassermangel, Nahrungsknappheit, importierten Müll. Wenn wir in Europa die Dreistigkeit besitzen und sagen: »Wir machen jetzt Klimaschutz und fühlen uns dadurch besser. Unsere Luft ist toll, unsere CO2-Emissionen sind niedrig«, dann vergessen wir, dass die Mehrheit auf diesem Planeten gerade um ihr Leben kämpft oder sogar stirbt. Das können wir nicht akzeptieren. Deswegen müssen wir als »Fridays for Future« sagen, dass wir zusammen als Solidargemeinschaft agieren müssen und den sogenannten grünen Kapitalismus nicht akzeptieren können, wenn wir Gerechtigkeit auf der ganzen Welt haben wollen.

Sven, der »Kulturkosmos« benutzt den Begriff »Ferienkommunismus«. Was soll man darunter verstehen?

S. L.: Ich finde den Begriff phänomenal, allerdings ist er bei uns auch umstritten. Er umschreibt aus meiner Sicht ganz gut, dass wir versuchen, zumindest temporär alternative, kollektive Arbeitsprozesse möglich zu machen; dass wir versuchen, eine kleine Gesellschaft als Experiment erlebbar zu machen und damit Denkprozesse in Gang zu setzen. Für mich drückt der Begriff »Ferienkommunismus« aus, dass wir trotz unseres Alltags und dem, was uns täglich umgibt, versuchen, eine Antwort zu finden auf den Wahnsinn dieser Zeit und auf vollkommen entmenschlichte Arbeits- und Lebensbedingungen.

Um das zu erreichen, bieten wir schon seit vielen Jahren finanzielle Unterstützung für bedrohte linke Kulturprojekte an. Wir haben dafür einen Förderfonds ins Leben gerufen. Ich glaube an die Pow er, die entsteht, wenn Menschen zusammenkommen, sich gegenseitig erleben und ausprobieren. Bewegungen kannst du nicht künstlich erfinden, sondern sie entstehen genau in dem Moment, in dem die richtigen Leute mit der richtigen Idee zusammenkommen.

Matthias, Winfried Kretschmann war der erste Ministerpräsident von Bündnis 90/Die Grünen, 2011 wurde er in Baden-Württemberg gewählt. Zwei Jahre später wurde sein Parteifreund Fritz Kuhn OB in Stuttgart. Ich vermute mal, dass auch einige der »Parkschützer« Hoffnungen in die Grünen gesetzt hatten, wenn es um »Stuttgart 21« geht. Wie fällt die Bilanz aus?

M. v. H.: Fakt ist: Das Projekt ist nicht gestoppt, und der Bahnhof wird weitergebaut. Natürlich waren wir extrem enttäuscht, als Kretschmann von heute auf morgen seine Argumentation komplett umgedreht hat. Wenige Wochen vor der Landtagswahl 2011 hat er noch auf einer Montagsdemo und von verfassungswidriger Finanzierung des Bahnhofsprojektes gesprochen. Dass er »Stuttgart 21« stoppen werde, stand auf seiner Webseite. Kaum war er an der Macht, war genau das Gegenteil der Fall. Entwicklungen und Veränderungen sind eine unglaublich langfristige Geschichte. Und das ist das, was auch die »Fridays« gerade lernen und was wir in den letzten zehn Jahren in Stuttgart teilweise mühsam lernen mussten, was auch zu viel Frust und viel Zermürbung innerhalb der Bürgerbewegung geführt hat.

Aber wenn wir insgesamt mal schauen: Vor zehn Jahren wusste keiner etwas über »Stuttgart 21«. Da gab es bei uns die ersten Montagsdemos. Im Sommer 2010 haben wir es dann in die großen Medien geschafft. Heute ist »Stuttgart 21« Inbegriff für Schwachsinn. Ich glaube, wir müssen lernen, uns nicht darauf zu verlassen, dass Parteien es schon richten werden. Vielmehr muss der Druck von der Straße kommen. Sobald Politiker sich so unter Druck fühlen, dass es ein besserer Ausweg ist, uns nachzugeben und nicht den Lobbyisten, die jeden Tag in ihrem Büro sitzen, können wir was bewegen.

Johannes, im letzten Jahr brachte der Berliner Senat den sogenannten Mietendeckel auf den Weg. Verbucht eure Enteignungsinitiative diese Maßnahme als Erfolg ihres Protestes? Habt ihr also mit dem Senat einen neuen Mitstreiter gefunden?

J. S.: Natürlich nicht. Aus unserer Sicht werden Fortschritte gegen die herrschenden Parteien erkämpft. Der Mietendeckel ist nicht denkbar ohne »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« und all die anderen mietenpolitischen Initiativen, die es in Berlin in den letzten zehn Jahren gegeben hat. Jetzt geht es darum, den Leuten zu zeigen: »Wenn das möglich ist, wenn die so sehr Angst vor uns haben, dann können wir auch noch viel mehr schaffen.« Mit dem Mietendeckel ist es nicht getan: Er gilt, wenn er denn überhaupt kommt, nur für fünf Jahre und ändert nichts an den Eigentumsverhältnissen. Wir müssen diesen Konzernen aber die Häuser wegnehmen, wir müssen das alles vergesellschaften und demokratisch verwalten. Nur dann können wir langfristig günstige Mieten garantieren.

Dieses Thema betrifft einfach alle, auch Leute aus der oberen Mittelschicht, die sich sonst im Leben ziemlich wenig Sorgen machen müssen. Es gibt da ein riesiges Potential für neue Klassenallianzen. Und die brauchen wir auch, wenn wir eine größere gesellschaftliche Veränderung haben wollen. Das letzte Jahr hat gezeigt, was wir alles erreichen können.