Frankfurt am Main. Die IG Metall will in der bevorstehenden Tarifrunde möglichst viele Jobs sichern. Höhere Entgelte für die rund vier Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie sollen zwar ebenfalls durchgesetzt werden, stehen aber nicht im Mittelpunkt. Das teilte die IG Metall am Donnerstag bei den Auftaktsitzungen regionaler Tarifkommissionen mit. (dpa/jW)