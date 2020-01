43. Streiktag

Stephane Mahe/REUTERS

In Frankreich sind am Donnerstag erneut Tausende Menschen gegen die Rentenpläne der Regierung auf die Straße gegangen. Auf dem Plakat hier in Nantes war zu lesen: »Sparer, zögert nicht, Black Rock ist hier, um euch zu dienen«. Die CGT und andere Gewerkschaften hatten zum sechsten landesweiten Massenprotest aufgerufen. CGT-Chef Philippe Martinez bemerkte: »Noch nie gab es so viele Franzosen (...), die diese Bewegung (...) befürworten und unterstützen und die ›Reform‹ für ungerecht und unverständlich halten.« (dpa/jW)