Raketenangriff auf Militärlager im Irak

Bagdad. Im Irak ist erneut ein Militärlager mit Raketen angegriffen worden, in dem sich auch Soldaten der US-Armee aufhalten. Mehrere Raketen vom Typ »Katjuscha« seien auf das rund 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad gelegene Lager Tadschi abgefeuert worden, teilte das irakische Militär am Dienstag abend mit. Es habe aber keine Opfer gegeben. Ein Sprecher der US-geführten »Antiterrormission« gegen die Dschihadistenmiliz IS bestätigte, dass bei dem vergleichsweise »kleinen« Angriff keine Bündnistruppen zu Schaden gekommen seien. (dpa/jW)