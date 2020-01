Bundesweite Razzia gegen Islamisten

Berlin. Mit einer Razzia sind Ermittler am Dienstag in vier Bundesländern gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Mehreren Verdächtigen tschetschenischer Herkunft wird vorgeworfen, Örtlichkeiten für einen etwaigen Anschlag ausgespäht zu haben, wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Eine Synagoge und ein Einkaufszentrum seien ausgekundschaftet worden, sagte ein Sprecher. Eine konkrete Anschlagsgefahr habe aber nicht bestanden, so die Generalstaatsanwaltschaft. Die Ermittlungsbehörden seien in einem »frühen Stadium« eingeschritten, hieß es. Gegen die Verdächtigen wird den Angaben zufolge wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. (dpa/jW)