Plötzlich des Planeten verwiesen

Karl-Reinhard Baum Angela und Karlheinz Steinmüller

Angela und Karlheinz Steinmüller gehörten zu den beliebtesten Science-Fiction-Autoren der DDR. Ihr Roman »Andymon« (1982) hatte Kultstatus und lag in einer Umfrage innerhalb der SF-Fangemeinde der späten DDR mit Abstand auf dem ersten Platz. »Andymon« gilt als antiautoritäre Utopie. Auf einem neu entdeckten Planeten wird eine Siedlerkolonie errichtet, die sich zu einer Gesellschaft frei von staatlichen und wirtschaftlichen Zwängen entwickelt. Um den Aufbruch zu den Sternen und die Entwicklung irdischer Kolonien im Weltraum ging es auch in den späteren Romanen und Erzählungen des Autorenpaares. Der Erfolg von »Andymon« blieb einzigartig, doch wurden die Werke in der SF-Szene wohlwollend und interessiert aufgenommen. Mehrmals wurden die Steinmüllers für nach 1990 veröffentlichte Erzählungen mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichnet.

Der neue Band der beiden, »Sphärenklänge«, versammelt nun zwölf »Geschichten von der Relativistischen Flotte«, die offensichtlich zu sehr unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Anlässen entstanden. Die kurzen Episoden, amüsanten Begebenheiten oder auch tragischen Erlebnisse sind jedoch alle eindeutig dem Steinmüllerschen Universum zuzuordnen.

Wunderbar böse ist eine Erzählung, in der ein Raumschiff nach einer Havarie unfähig ist, seinen Kurs zu korrigieren, und aus dem Sonnensystem heraus in die Tiefen des Weltraums rast. Die Havarie selbst wird nicht geschildert, eine bewusste Aussparung. Es geht den Autoren darum, wie die Besatzung mit ihrer hoffnungslosen Lage umgeht.

In einer anderen Geschichte muss ein Raumschiff auf einem unwirtlichen Planeten notlanden. Weil kein technisches Gerät mehr einsatzfähig ist, sind die Besatzungsmitglieder zunächst nicht in der Lage, ihr Überleben zu organisieren. Die Rettung bringt ausgerechnet ein Wissenschaftler, dessen Anwesenheit bis dato als völlig überflüssig empfunden wurde. Er befand sich nur aufgrund einer scheinbar anachronistischen Vorschrift an Bord.

In einer längeren Erzählung stößt ein schon aus anderen Texten bekanntes Erkunderpaar irgendwo im Weltraum auf eine Zivilisation, die offensichtlich irdischen Ursprungs ist, jedoch extrem eigenartige Sitten und Gebräuche pflegt. Machten die Bewohner dieses Planeten als Abkömmlinge eines Siedlerschiffes, jahrhundertelang getrennt vom Rest der Menschheit, eine eigene Entwicklung durch? Wieso reduzieren sie die Geschichte der Menschheit komplett auf Konflikte zwischen den beiden Geschlechtern? Warum haben sie keine Vorstellung von Soziologie, Geschichtswissenschaft und Politologie? Erst nach und nach bekommen die Erkunder mit, dass es auf dem Planeten weder Sexualität noch Fortpflanzung gibt. Haben die Erkunder es mit Kleinkindern zu tun, die im vorpubertären Stadium verharren, oder sind vielmehr sie selbst Überbleibsel eines archaischen Zeitalters? Wie soll man reagieren, wenn einem plötzlich ein Planetenverweis ausgesprochen wird?

Vier der zwölf Texte sind bereits in der DDR in Sammelbänden und Heftreihen erschienen, sie wurden für die Neuausgabe überarbeitet. Am Ende des Bandes informiert eine »Chronologie der Relativistischen Flotte« über Zusammenhänge zwischen den mittlerweile recht zahlreichen Romanen und Erzählungen des Autorenpaares. Den Aufbruch in die Tiefen des Weltraums haben die Steinmüllers übrigens etwas weiter in die Zukunft verlagert. Verließ in der ersten Fassung des Romans »Andymon« das erste Siedlerschiff »vielleicht um 2040 herum« die Erde, so ist der Beginn des relativistischen Zeitalters mittlerweile auf »vor 2100« datiert. Der Geschichtsoptimismus der Steinmüllers hat sich wohl mittlerweile doch etwas relativiert.