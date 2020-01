Wenn die Luft wegbleibt

Oliver Rast »Alle Kämpfe sind Spitz auf Knopf«: Lokalmatador Oruc Özer (r.) und Denis Gashi (l.) vor dem Kampfbeginn

Arthur Mattheis wirkt entsetzt, beißt sich auf die Lippe und wirft das Handtuch über seine linke Schulter. Der Ringsprecher hat gerade das Urteil im sechsten Kampf im Limit bis 81 Kilo verkündet: eine 1:2-Niederlage für seinen Schützling Aslan Engin gegen Jewgeni Bitjakow. Mattheis ist Vereinsboss und Cheftrainer vom BSK Hannover-Seelze – und er weiß: Ein Rückstand von 7:10 bei noch zwei ausstehenden Fights ist kaum noch aufzuholen.

Am Sonnabend standen sich Meister und Vizemeister der vorigen Saison in der Boxbundesliga gegenüber, der Titelträger BC Traktor Schwerin empfing die Hannoveraner. Gut 1.200 Zuschauer waren gekommen. Schwerin ist ein Hotspot, zumindest im olympischen Boxen. Beide Boxstaffeln gingen stark ersatzgeschwächt in ihren zweiten Kampfabend des Bundesligabetriebs. Mehrere Olympiakader fehlten. Die wurden seitens des Deutschen Boxverbands (DBV) wegen der Vorbereitungen auf das Qualifikationsturnier Mitte März in London für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio gesperrt.

Ihren Saisonauftakt hatten die Kontrahenten bereits Mitte November bzw. Anfang Dezember bestritten. Die Schweriner hatten sich in Gießen beim Boxteam Hessen nach vier Siegen und vier Niederlagen 12:12 getrennt. Die Hannoveraner hingegen hatten zu Hause gegen den Rekordmeister Velberter BC (VBC) deutlich mit 14:7 die Oberhand behalten. Allerdings waren zwei VBC-Boxer nicht angetreten, ein weiterer hatte zuviel Gewicht auf die Waage gebracht. Eine Prognose für das Ergebnis am Sonnabend wollte Traktor-Sportdirektor Paul Döring im jW-Gespräch vor den Kämpfen in den acht Gewichtsklassen nicht abgeben: »Die Fights werden knapp ausgehen, spannend wird’s.«

Er sollte recht behalten. Die ersten beiden Kämpfe gingen jeweils mit 2:1 an die Traktoristen. Im dritten Kampf trafen sich zwei alte Bekannte: Lokalmatador Oruc Özer und Denis Gashi im Halbweltergewicht bis 63 Kilo. »Bleib geschlossen, keine Pausen«, warf Traktor-Trainer Sebastian Zbik lautstark seinem Athleten von der Ringecke ins Seilquardrat. Es half nichts, Özer verlor. »Ich beschwere mich nicht«, wird er spät abends am Buffet im VIP-Bereich gegenüber jW sagen. Er werde seine Fehler korrigieren und »noch härter trainieren.« Nach einem verletzungsbedingten Abbruch im vierten Kampf führten die Traktoristen mit 6:5. Pause. Zbik betonte auf Nachfrage: »Alle Kämpfe sind Spitz auf Knopf.«

Im zweiten Teil des Hauptprogramms erhitzte der Ausgang von Kampf sechs die Gemüter. Mattheis sprach von einem Fehlurteil, sah Engin deutlich in Front. Den »Schlüsselkampf« entschieden die Punktrichter indes gegen den BSK. Alles klar machte im vorletzten Fight der Schwergewichtler Nadir Ünal. Mit einem gekonnten Leberhaken zwang er Rizar Kübazi in die Knie, die Luft blieb weg – Knockout. 12:8 für Traktor. Ergebniskosmetik gab’s zum Abschluss: Der Superschwere Collin Biesenberg im roten BSK-Jersey setzte sich gegen Timury Jamshid in einer Auseinandersetzung unzähliger Luftschläge durch. Entstand 13:10 für die Traktoristen.

Schlussszene: Mattheis’ Jungs hocken sichtlich erschöpft auf den Bänken ihrer Kabine. Es ist 22.30 Uhr, alle sind mit Sack und Pack startklar. Mattheis plant mit seinen Faustkämpfern den Heimweg: Ab auf die Autobahn, zwischendurch Einkehr bei einer Fastfoodkette, erste Analyse der Kämpfe. Abschalten könne er eh noch nicht, erzählt Mattheis und lehnt am Türrahmen der Kabine. Der Zorn über das »Fehlurteil« ist aber verflogen: »Meine Jungs haben im Ring alles gegeben und sich gesteigert.«