Nicht unterzukriegen

Ivan Alvarado/REUTERS

In Chile gehen die landesweiten Proteste gegen die Regierung auch im neuen Jahr unvermindert weiter. Am Ende einer Woche, in der das chilenische Zulassungssystem (PSU) für Universitäten bestreikt wurde, demonstrierten auch am Freitag abend und Sonnabend erneut Tausende auf den Straßen. Die Polizei ging unter anderem mit Wasserwerfern (siehe Bild) gegen die Protestierenden vor. Für viele sind diese Auswahltests Ausdruck der sozialen Ungleichheit im Land und verschärfen diese noch. (jW)