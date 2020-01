Frank Masi/Touchstone Pictures/ARTE France Die blinde Ivy Walker will den Wald durchqueren: »The Village – Das Dorf«

Black Pharaos

Sudans vergessene Pyramiden

Dieser Dokumentarfilm berichtet von den Forschungen und Ausgrabungen im Sudan. Drohnenbilder zeigen die Größe des damaligen Königreiches Kusch. Die alten Ägypter waren ähnlich drauf wie die lieben Griechen – ihre Nachbarn beschrieben sie gern als Barbaren. Von wegen. GB 2019.

Arte, Sa., 20.15 Uhr

Money Monster

Lee Gates ist ein Wall-Street-Hecht und empfiehlt in einer Fernsehshow den Zuschauern lukrative Aktien. Das von ihm protegierte Wertpapier erweist sich jedoch – Überraschung – als wertlos, ein Dummerchen verliert dadurch sein Vermögen. Um sich zu rächen, bewaffnet sich der Mann mit Sprengstoff und Pistole, entert das Studio und nimmt Gates und seine Produzentin als Geiseln. Wenn Geld tötet. USA 2016. Mit George Clooney und Julia Roberts.

Vox, Sa., 20.15 Uhr

ZDF-Reportage

Die Trucker – Gehetzt, gestoppt, geliefert

Wer weniger Verkehrstote will, muss auch weniger Stress für Zulieferer wollen. Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer reißen Hunderte Kilometer runter, eilen von Kunde zu Kunde. Immer weniger Menschen treffen die Entscheidung, ihr Geld auf dem Bock zu verdienen. Die Logistikbranche kann den Personalbedarf nicht decken. Jährlich gehen 30.000 Fahrer in Rente, Nachwuchs – Mangelware. (Teil zwei bzw. drei am 19. bzw. 26. Januar.)

ZDF, So., 18.00 Uhr

The Village – Das Dorf

Pennsylvania, 1897: Die kleine Gemeinde Covington liegt in einem dichten Wald, in dem böse Kreaturen leben. Sowohl die Bewohner des Dorfes als auch die des dunklen Forstes respektieren seit Ewigkeiten ihre jeweiligen Reviergrenzen. Die Situation ändert sich, als wichtige Medikamente fehlen. Die blinde Ivy Walker wagt sich in die feindliche Umgebung, um die Arznei zu besorgen. Ur-US-amerikanischer Grusel; denn im Wald lauern bekanntlich die Geister der Opfer der Landeroberung. USA 2004. Mit Joaquin Phoenix.

Arte, So., 20.15 Uhr

Die Bierpioniere

Vom unaufhaltsamen Siegeszug deutscher Brauereifamilien in den USA

Mitte des 19. Jahrhunderts wanderten Eberhard Anheuser aus Bad Kreuznach und Adolphus Busch aus Mainz-Kastel in die USA aus. Dort gründeten sie eine Brauerei, die zur größten und erfolgreichsten Amerikas wurde: Budweiser. Das Original aus Tschechien schmeckt sehr viel besser als diese Plörre, aber eine Geschichte ist das schon. D 2018.

SWR, So., 20.15 Uhr