Zu jW vom 3.1.: »Feindstrafrecht«

Dem Artikel über die Berufsverbote in der BRD möchte ich noch einen Aspekt hinzufügen (…). Ich habe 1980 mein Zweites Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien abgelegt. Danach wurden all meine Bewerbungen abgelehnt, da eine »Lehrerschwemme« herrsche. Man konnte sich damals zweimal im Jahr bei den hessischen Regierungspräsidenten bewerben. Das habe ich in den folgenden Jahren wiederholt getan. Immer die gleiche Ablehnung. Dies passierte nicht nur mir, sondern auch anderen. Nach einigen Jahren erhielt ich erneut eine Ablehnung wegen »Lehrerschwemme«, allerdings auch die Berechtigung, mich als »Studienassessor o. A.« zu bezeichnen. Dem Beamten teilte ich mit, dass ich daran kein Interesse habe, ich hätte mich für eine Stelle als »Studienrat z. A.« beworben. Das Wichtigste liegt wie immer im Detail: Das Kürzel »o. A.« heißt »ohne Anstellung«, »z. A.« heißt »zur Anstellung«. Zum Lebensunterhalt habe ich daraufhin 25 Jahre lang eine linke Buchhandlung in Michelstadt/Odenwald betrieben. Man kann also sagen, dass mein Berufsverbot nicht erfolgreich war.

Peter Bosse, Michelstadt

Moderne Inquisition

Zu jW vom 3.1.: »Feindstrafrecht«

»Die Tatsache, dass Ihr Unterricht nicht zu beanstanden ist, kann Sie nicht entlasten.« So heißt es in meiner Entlassungsverfügung vom 7. März 1974, die auf Weisung des damaligen Kultusministers Peter von Oertzen, angeblich ein SPD-Linker, erfolgte. Die Worte bestätigen, dass die Berufsverbote das Ziel verfolgten, ein weiteres Anwachsen linker Bewegungen im Lande zu verhindern und nicht etwa, wie auf einem damaligen Plakat der CDU zu lesen war, Kinder vor kommunistischer Indoktrination zu schützen. Wenngleich dieser Sachverhalt mehr als 40 Jahre zurückliegt, atmen Teile des Landes nach wie vor denselben Geist und scheuen auch nicht vor einer entsprechenden Praxis zurück. Insofern wundert mich, dass in dem Artikel keine Rede von jenem unglaublichen Fragebogen ist, den in Bayern selbst wissenschaftliche Hilfskräfte an Hochschulen und Universitäten (…) auszufüllen haben. Bereits im Jahre 2011 hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, einen solchen »Fragebogen zur Prüfung der Verfassungstreue« wegen der Durchführung eines Workshops am Staatsinstitut für Frühpädagogik in München (…) vorgelegt zu bekommen. Meine Weigerung, diesen Fragebogen zu »bearbeiten«, womit ich die Absage meiner Veranstaltung in Kauf nahm, begründete ich u. a. wie folgt: »Abgesehen davon, dass die Fragen teilweise inquisitorischen Charakter aufweisen und eher Zweifel an der Verfassungstreue des Autors bei mir auslösen (Unterstützung einer Partei besteht in ihrer Wahl für ein Parlament – soll ich meine Entscheidung dem Staatsministerium des Innern bekanntgeben?), erscheint mir diese Überprüfung vor dem Hintergrund eines Arbeitsvertrages für drei Workshops maßlos überzogen.« Das Institut verzichtete daraufhin auf das Ausfüllen des Fragebogens. Anders die Universität Würzburg, wo ich wenige Jahre später einen Lehrauftrag erhielt. Hier wurde auf der Fragebogen-Inquisition bestanden (…). Warum, frage ich mich, füllen Tausende nach wie vor diese Fragebögen aus, warum gibt es keine massive Bewegung gegen diese Art moderner Inquisition (…)?

Hans-Joachim Müller, Bad Zwischenahn

Falsches Spiel

Zu jW vom 6.1.: »Bagdad fordert Abzug«

Andere verhöhnen und an der Nase herumführen: Die USA machen Verträge und brechen sie dann einseitig bzw. halten sich überhaupt an nichts. Das hält der treueste Freund nicht lange aus! Die USA arbeiten wie Israel Todeslisten ab: Sie erschießen (…) in fremden Ländern missliebige Personen (…). Das ist Weltstaatsterrorismus. (…) USA und NATO spielen ein doppeltes Spiel – Feuerwehr als Brandstifter.

Harald Wenk, Hagen (Onlinekommentar)

Kluge Rache

Zu jW vom 7.1.: »Drohung mit Frieden«

Lieber Arnold Schölzel, die Überschrift »Drohung mit Frieden« Ihrer gestrigen Kolumne fand ich sehr treffend. Sofern man den USA unterstellt, sie wollten im Nahen Osten weiterhin Eskalation und Chaos schüren, wäre doch vermutlich die für die USA härteste Gegenmaßnahme eine Fortführung der Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Würde die iranische Führung das Rachegerümpel erst mal beiseiteschieben, könnte sie die Kriegsprovokationen der USA geschickt unterlaufen, indem sie das weiterführte, was der als besonnen geltende General Kassem Soleimani in Bagdad beginnen wollte. Ist zwar alles Spekulation, wäre aber ein eleganter Ausweg aus einer hochkomplexen, verfahrenen Situation, vor allem ohne Blutvergießen und vielleicht sogar noch echt »nachhaltig«. (…)

Emmo Frey, Dachau

Beste Zeit

Zu jW vom 8.1.: »Gedenken und Verpflichtung«

Wenn Sprüche helfen können, dann nehmt sie mit zur Demo: Wollt ihr wirklich Frieden machen, bedient euch der Sprache und nicht der Waffen. – Völkerfreundschaft ist ein wertvolles Gut, sie kostet kein Geld und schon gar kein Blut. – Stoppt die Waffenproduktion! Doch wer viele Kriege führt, den lässt diese Bitte ungerührt. – Die Gewissheit, dass die Waffen auch gut funktionieren, müsste man an den Produzenten ausprobieren. – Würde unser Planet von Waffen befreit, käme für die Menschheit die herrlichste Zeit.

Elisabeth Monsig, 96 Jahre

Ami go home!

Zu jW vom 8.1.: »Neues Vietnam für die USA«

In dem Artikel heißt es, dass die Zeit für einen US-Truppenabzug aus dem Irak gekommen sei. Ja, der ist längst überfällig, aber nicht nur dort. Auch in Deutschland wird es höchste Zeit für eine offensiv geführte strategische Kampagne: »Ami go home!« Diese von links zu startende Kampagne sollte ihren antiimperialistischen Charakter deutlich machen und sinnvollerweise von der Doppelforderung »Deutschland raus aus der NATO! – NATO raus aus Deutschland!« flankiert werden. Lassen wir es nicht zu, dass die Parole von Rechtsextremen usurpiert wird!

Rainer Stablo, Morbach