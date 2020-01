Phrasen statt Taten

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Unfälle sind die Folge der Bahn-Privatisierung. Arbeiten nach einem Zusammenstoß in Leipzig (18.12.2019)

Die Bundesrepublik wird kaputtgekürzt. Statt moderne 5G-Technologie nutzen zu können, stehen die Leute mit ihrem Smartphone im Funkloch. Gras wächst über stillgelegte Bahntrassen, wer ein Paket verschicken will, muss lange Wege bis zur nächsten Post auf sich nehmen. Vor 25 Jahren wurden die staatlichen Filetstücke Bundespost und Bundesbahn Spekulanten zum Fraß vorgeworfen. Mit den gewünschten Ergebnissen: Löhne wurden gedrückt, Filialen und Bahnhöfe geschlossen, die Infrastruktur verramscht. Der Neoliberalismus gehörte zum guten Ton.

Das hat sich geändert. Forderungen nach höheren staatlichen Investitionen werden von einer Allparteienkoalition erhoben. Ob Europäische Union, Internationaler Währungsfonds, SPD, Grüne, Linke, DGB oder BDI: Sie alle merken immer häufiger an, dass es spätestens jetzt, am Vorabend der Rezession, angebracht wäre, Geld für mehr Beschäftigung und verbesserte Infra­struktur in die Hand zu nehmen. Selbst die Bundestagsfraktion von CDU und CSU stimmte am Freitag in den Chor mit ein: »Wir merken immer deutlicher, dass die Deutsche Bahn die neuen Anforderungen nicht meistern kann«, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Lange. Die Rechtsform einer Aktiengesellschaft sei nicht mehr zeitgemäß. Die Umwandlung in eine GmbH sei geboten, damit der Bund Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführung erhalte.

Es spricht sich rum, dass Privatisierung die Bevölkerung teuer zu stehen kommt. Der damalige Bahn-Chef Heinz Dürr versprach vor 25 Jahren: »Mit der Bahn-Reform soll eine Entlastung für den Steuerzahler von circa 100 Milliarden DM in den nächsten zehn Jahren einhergehen.« Tatsächlich liegen die staatlichen Leistungen für den Schienenverkehr heute auf demselben Niveau wie damals. Neubaustrecken werden ausschließlich vom Bund finanziert und tauchen in der Bahn-Bilanz gar nicht erst auf – man verwaltet schließlich nur Gewinne für Aktionäre.

Führende Politiker spülen sich mittlerweile den Mund mit Seife aus: Die SPD will die »Agenda 2010« »überwinden«, Die Linke in Berlin bereut ihre einst durchexerzierte »progressive Entstaatlichung«. Selbst Michael Hüther, Chef des Instituts der deutsche Wirtschaft, findet die »Schuldenbremse« nicht mehr zeitgemäß. Doch bei vollmundigen Versprechungen kann man sich auch verschlucken. »Rot-Rot-Grün« macht den Weg frei für Investoren, die sich an Schulen und S-Bahnen bedienen dürfen. Wenn es nach Hüther geht, wird das Haushaltsrecht fortan Parlamenten entzogen und ein Deutschland-Fonds auf den Weg gebracht.

Auch die Bahn-Reform der Union ist leeres Gewäsch. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat bereits 2016 in einem Gutachten darauf hingewiesen, dass bei einem Wechsel der Rechtsform hin zu einer GmbH »kein Zugewinn an Kontroll-, Überwachungs- und Einflussmöglichkeiten seitens der Gesellschafter zu erwarten ist«. Der Ausverkauf der öffentlichen Daseinsvorsorge muss politisch erkämpft werden. Regierungen werden die Profite der Konzerne nicht begrenzen.