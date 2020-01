Belgien: Zwölf Migranten aus Laster gerettet

Halle. Die belgische Polizei hat zwölf Migranten in einem Kühllaster entdeckt. Der spanische Fahrer des Lkw hatte Lärm aus dem Laderaum gehört. Die alarmierten Beamten übernahmen die Männer dann am Freitag in einem Gewerbegebiet in Halle südöstlich von Brüssel. Sie waren der Polizei zufolge bei guter Gesundheit, wurden aber in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erklärungen zufolge soll es sich um Kurden handeln, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga meldete. (dpa/jW)