Libyen: Warlord Haftar lehnt Waffenruhe ab

Tripolis. In Libyen hat der Warlord General Khalifa Haftar eine von der Türkei und Russland vorgeschlagene Waffenruhe abgelehnt. Seine Truppen würden weiter gegen die Einheiten der UN-gestützten Regierung in Tripolis und ihre Verbündeten kämpfen, erklärte Haftar am späten Donnerstag abend in Bengasi. Libyen werde erst wieder zu Stabilität finden, wenn die »terroristischen Gruppen« und Milizen besiegt seien, die die Hauptstadt kontrollieren. Haftars Streitkräfte hatten am Montag die strategisch wichtige Küstenstadt Sirte eingenommen. Am Mittwoch riefen die Türkei und Russland zu einer Feuerpause in Libyen auf, die in der Nacht zum Sonntag in Kraft treten soll. (AFP/jW)